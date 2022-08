Markus Manninen hakee voittoa tänä iltana starttaavan tuhannen mailin rallin veikeiltä alamäkiosuuksilta – Akaalaiskuskin reissu Pohjois-Italiaan ei sujunut täysin ongelmitta

Akaalainen ralliautoilija Markus Manninen ja hänen kartanlukijansa Teemu Sillanpää starttaavat huippusijoitus mielessään Italiassa ajettavan GR Yaris -rallicupin neljänteen osakilpailuun Bresciassa.

Suomalaispari on italialaisessa rallisarjassa toisena. Saldona on yksi kolmossija ja kaksi kakkostilaa, ja nyt Gardajärven maisemista haetaan kauden avausvoittoa.

Tänään perjantaina 26. elokuuta käynnistyvä perinteikäs 1000 Miglia -ralli eli nimensä mukaisesti tuhannen mailin kilpailu on Manniselle tuttu jo viime kaudelta.

– Kisa on pitkälti samanlainen kuin viime vuonna, mutta siihen on tehty pieniä muutoksia. Ralli on todella tekninen, mutta välillä on myös todella kovavauhtisia paikkoja. Täältä löytyy myös veikeitä alamäkiosuuksia, joihin tullaan kovaa vauhtia, Manninen kuvailee tiiminsä tiedotteessa.

Kilpailussa ajetaan kaikkiaan yhdeksän erikoiskoetta, joille kertyy yhteismittaa 126 kilometriä.

Tänä vuonna Mannisen pahin vastustaja on ollut Thomas Paperini, jolle akaalainen taipui harmittavan tiukasti edellisessä osakilpailussa ja joka johtaa rallicupia kaikki kolme kisaa voittaneena.

Mannisen mukaan italialaiskuski on lyötävissä.

– Tavoitteena on tietenkin päihittää Paperini. Mestaruuskamppailun kannalta se olisi tärkeää. Tiestö on meille tuttua, joten näin ennakkoon olemme lähempänä muita kilpakumppaneitamme kisan alussa. Sen myötä voimme lähteä hyvillä fiiliksillä ajamaan kilpaa täällä, Manninen linjaa tiedotteessa.

Suomalaiskaksikon matka Pohjois-Italiaan ei sujunut täysin ongelmitta, kun Mannisen matkalaukku jäi Frankfurtiin. Sen myötä matkasta jäivät muun muassa kunnon nuottivihot.

Tiedotteessa Manninen arvioi, että laukun pitäisi kuitenkin ehtiä hänelle takaisin ennen kisastarttia.

Kilpailun avaa 2,5-kilometrinen erikoiskoe tänään perjantai-iltana. Lauantaina taitettavaksi jää kahdeksan pikataivalta.

