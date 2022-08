Akaan kirkossa kuullaan sunnuntaina 21.8. kello 15 konsertti Oi kiitos sä Luojani armollinen. Ohjelmassa on Oskar Merikannon rakastettuja yksinlauluja ja duettoja, hengellisen musiikin suosikkisävelmiä sekä pianosooloja. Esiintyjinä ovat tamperelaiset muusikot Ritva Kotanen, sopraano, Keijo Kuivanen, tenori ja Tuomas Honkkila, piano.

Ritva Kotanen on valmistunut laulunopettajaksi Tampereen Konservatoriosta. Valmistumisensa jälkeen hän täydentänyt opintojaan muun muassa Tamara Lundin ja Ritva Auvisen johdolla. Kotanen on laulanut TTT:n, Tampereen Oopperan ja Tampereen Musiikkiteatterin produktioissa.

Keijo Kuivanen on opiskellut laulua muun muassa professori Liisa Linko-Malmion johdolla. Hän on tehnyt laulu- ja puherooleja TTT:ssä, TT:ssä, Tampereen Oopperassa ja Tampereen Musiikkiteatterissa.

Tuomas Honkkila on valmistunut Tampereen AMK:sta. Hän on toiminut pianonsoiton opettajana aiemmin Vakka-Suomen ja nykyään Sastamalan musiikkiopistossa. Honkkila on opiskellut muun muassa Lauri Väinmaan, Heini Kärkkäisen, Risto-Matti Marinin ja Risto Kyrön johdolla. Opintojensa aikana sekä valmistuttuaan hän on työskennellyt erityisesti laulajien kanssa.