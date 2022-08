Kylmäkosken vanhalle terveysasemalle ei remontoitukaan kesän aikana lisätilaa koululaisille – Luokka opiskelee nyt liikuntasalissa

Kylmäkosken vanhalle terveysasemalle oli tarkoitus kesän aikana remontoida lisätilaa naapurissa sijaitsevan Kylmäkosken koulun käyttöön. Neljännen luokan piti aloittaa terveysasemalla, kun kouluvuosi keskiviikkona alkoi. Remonttia ei ole kuitenkaan vielä aloitettu.

Akaan kaupungin kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhonen kertoo, että terveysaseman muutostyöt vaativat poikkeamisluvan, johon tarvittavien lausuntojen saamisessa meni odotettua enemmän aikaa. Korhosen mukaan asia on pantu vireille maalis-huhtikuun vaihteessa.

– Poikkeamislupaan tarvitaan maakuntamuseon ja Tukesin (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) lausunnot, ja niiden saamiseen menee helposti kuukausi. He tekevät päätöksiä oman aikataulunsa mukaan, ja me odotamme. Tämä on vaikuttanut aikatauluun, vaikka lupa on pantu vireille jo kevätpuolella. Loppupelissä tuli yllätyksenä, että lausuntoihin meni näin kauan, Korhonen kertoo.

Korhosen mukaan lausunnonantajilla ei ollut huomauttamista asiaan.

Muutostöitä noin 20 000 eurolla

Kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván on tehnyt poikkeamispäätöksen terveyskeskusrakennuksen käyttötarkoituksen muutoksesta yleissivistävien oppilaitosten rakennukseksi maanantaina 10. elokuuta. Muutostyöt vaativat myös rakennusluvan. Molempiin lupapäätöksiin liittyy kahden viikon valitusaika.

– Toiveissa olisi, että tämän vuoden aikana päästään töihin. Sen tarkempaa en tässä kohtaa uskalla sanoa, Korhonen arvioi.

Korhosen mukaan muutostöitä tehdään noin 20 000 eurolla.

– Ilmanvaihto täytyy tarkastaa ja pari seinää siirtää. Työt eivät ole mahdottoman suuria, mutta vaativat kaikki lupajutut.

Vuonna 2016 Akaan kaupunki arvioi kaikkien vanhojen terveysasemiensa eli Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken terveysasemien olevan elinkaarensa loppupäässä, kun se haki poikkeuslupaa uuden hyvinvointikeskuksen rakentamiseen. Korhosen mukaan Kylmäkosken vanha terveysasema on käyttökelpoinen korjaustoimenpiteiden jälkeen.

– Viimeisin tutkimus on tehty julkisivuista. Siellä on muutamia paikattavia kohtia ja tehtävä rännikorjauksia, koska ilmeisesti siellä on tehty lievää ilkivaltaa. Sisäilman parantamiseksi tietenkin pitää ilmanvaihto määritellä niin, että se soveltuu koulukäyttöön, Korhonen kertoo.

Kylmäkosken vanhan terveysaseman tilojen muitakin käyttömahdollisuuksia mietitään tänä syksynä. Sivistyslautakunnan mukaan samalla olisi tarkoituksenmukaista kartoittaa, onko rakennukseen mahdollista tarvittaessa saada tilat yhdelle päiväkotiryhmälle. Kiinteistöpäällikkö Jyrki Korhonen kertoo, että ehdotus määrärahasta päiväkotitilaa varten on tulossa talousarvioehdotukseen.

Liikuntasali luokkatilana

Kylmäkosken koulun koulunjohtaja Heli Hotti–Paananen kertoo, että terveysasemalle suunniteltu luokka opiskelee nyt koulun liikuntasalissa.

– Se tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin oppilaat ovat siellä, salin ilta- ja viikonloppuvuorot on peruttu. Liikuntatunneillakin voimme käyttää tilaa vain hätävarana. Toki siellä jotain voi tehdä, kun suunnilleen puolet salista on ilman kalusteita, mutta esimerkiksi palloja ei voida käyttää, jotta luokkatavarat eivät hajoa, Hotti-Paananen kertoo.

