Sotkialla Galleriakirkossa järjestettävässä Sanan ja laulun illassa on keskiviikkona 3. elokuuta puhujana evankelista Liisa Pura Tammelasta. Hän on sujuvasanainen sanan palvelija, jonka julistuksen keskipisteenä on aina Jeesus Kristus.

Liisa onnistuu kerta toisensa jälkeen tuomaan sanoman Jeesuksesta tähän päivään ymmärrettävällä tavalla. Hänen puheessaan kuplii elämän koko kirjo omakohtaisina kokemuksina huumorilla höystettynä.