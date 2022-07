Akaa-Seura ja akaalaisen Harri Salmisen yritys Hape.pro toteuttavat maanantaina 25. heinäkuuta Jaakonpäivän konsertin Toijalan torilla. Akaa-Seuralle Jaakonpäivän vietto kuuluu vuotuiseen vuodenkiertoon, ja samana päivänä tulee kuluneeksi myös 60 vuotta Aki Sirkesalon syntymästä. Siksi hänen musiikkinsa on tapahtuman pääosassa.

Toijalassa syntynyt ja kasvanut Sirkesalo menehtyi puolisonsa ja lastensa kanssa tsunamionnettomuudessa joulukuussa 2004. Jo kesällä 2005 Harri Salminen järjesti ensimmäisen muistokonsertin Nahkialanjärven puistossa, ja toistamiseen konsertoitiin heinäkuussa 2012 Sirkesalon 50-vuotispäivänä.

Kuten aiemmin, myös tänä kesänä konsertti toteutetaan Aki Sirkesalon vanhempien Toukon ja Eilan suostumuksella.

– Olen jutellut Toukon kanssa paljon tästä kaikesta. Hänen mielipiteensä on, että musiikki on tehty soitettavaksi, Salminen kertoo.

Salmisen mukaan 60-vuotiskonsertti olisi viety Toijalan sataman kesäteatteriin, mutta koska se ei onnistunut, paikaksi valikoitui tori.

– Torilla on uusi esiintymislava, jonka toimivuus tulee nyt testattua, ja siellä on järjestetty muun muassa Marianne-päivän tapahtuma ja hiljattain Akaa Pride. Se on varsin toimiva kokonaisuus.

Torille tulee Salmisen mukaan jonkin verran penkkejä. Kirsin torikahvio on tapahtuman ajan auki, ja myös omia piknik-varusteita voi ottaa mukaan.

Lavalla nähdään kaksi kokoonpanoa

Ensi maanantain konsertin aluksi akaalaisten Jake Yrölän, Juha Yrölän, Timo Salon ja Markus Mantereen muodostama Project X esittää reilun puolen tunnin verran Aki Sirkesalon tuotantoa. Sitten lavalle nousee Mielenrauhaa-orkesteri, johon kuuluvat Harri Salmisen ja Markus Mantereen lisäksi Sanna Maïche, Markku Lepistö, Pekka Löövi, Tommi Salminen, Jukka Salminen ja Mikko Välimäki.

Aiemmissa Sirkesalo-konserteissa mukana ovat olleet muun muassa Sami Saari sekä Maarit ja Sami Hurmerinta, mutta tällä kertaa mennään paikallisin voimin. Jopa haitarinsa kanssa maailmaa kiertävä Lepistö ehti mukaan, kun sai tietää konsertista tarpeeksi ajoissa.

– Kaikki halusivat osallistua. On nähty, miten tärkeä asia tämä on sekä muusikkoyhteisölle että paikalliselle yleisölle, Salminen toteaa.

Konsertin yhtensä puolitoistatuntisessa ohjelmistossa on Sirkesalon eniten kuultuja kappaleita mutta myös ”ei niin koko kansan tuntemaa” tavaraa.

– Kun tein Valkeakosken kaupunginteatteriin Lemmen Jättiläistä, valitsin biisejä, joiden päälle oli helppo kirjoittaa tarina. Nämä biisit kertovat nyt enemmän Akin muusikkouden ja säveltäjäpersoonan monipuolisuudesta. Hienoja biisejä, hienoja tekstejä, Salminen lupaa.