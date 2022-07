Pirkanmaan pelastuslaitos ehti olla yhdeksän vuotta vuokralla Akaan paloasemalla esivuokrasopimuksella – Kuukausivuokraan tehdään 8000 euron kuoppakorotus

Akaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 5. heinäkuuta Akaan aluepaloaseman vuokrasopimuksen. Kaupungin ja Pirkanmaan pelastuslaitoksen välillä on tähän saakka ollut voimassa esivuokrasopimus, jota on ollut tarkoitus päivittää sitten, kun rakennuksen kokonaiskustannukset ja käyttökustannukset ovat selvillä. Tämän päivityksen tekemiseen ehti kulua yhdeksän vuotta.

Varsinaisen vuokrasopimuksen tekemisen yhteydessä kaupungin pelastuslaitokselta perimä vuokra nousee lähes 8000 euroa, 14 174,98 eurosta 22 141,81 euroon kuukaudessa. Summat ovat arvonlisäverottomia.

Vuokran piti vastata kuluja

17. päivälle tammikuuta 2011 päivätyn, Akaan kaupungin ja silloisen Tampereen aluepelastuslaitoksen välisen esivuokrasopimuksen mukaan esivuokrasopimus on voimassa toistaiseksi ja se muutetaan vuokrasopimukseksi viimeistään ensimmäisen kalenterivuoden täytyttyä aseman käyttöön ottamisesta, jolloin myös todelliset käyttö- ja rakentamiskustannukset ovat selvillä.

– Vuokralaskutus alkoi 1.6.2013 lukien. Tähän asti vuokra on pohjautunut esivuokrasopimuksessa olevaan summaan indeksillä tarkistettuna. Vuokrasopimusta valmisteltaessa vuokran määrän muodostamisessa on huomioitu muun muassa todelliset pääoma- ja ylläpitokustannukset, Akaan kaupungin talousjohtaja Mari Puhka-Susi kertoo.

Kulunutta aikaa selittää talousjohtajan mukaan ennen kaikkea Akaan kaupungin teknisen puolen henkilöstövaihdokset.

– Se on yksi suurimpia syitä, miksi aikaa on kulunut näin paljon. Valitettavasti vasta nyt ollaan siinä tilanteessa, että vuokrasopimus on valmiina, Puhka-Susi kertoo.

Talousjohtajan mukaan vuokrasopimuksen valmistelussa vuokran määrän muodostamisessa taustatekijänä on ollut myös aiempi laskutus.

– Lähtökohtana vuokrasopimuksessa on ollut, että mahdollisimman hyvin päästään kokonaisuutena oikeudenmukaiseen tilanteeseen. Käytännössä voi ajatella, että esivuokrasopimuksen mukainen vuokran taso on tavallaan vaikuttanut osaltaan vuokrasopimuksen vuokran tasoon, Puhka-Susi sanoo.

Pelastuslaitos tekee oman päätöksensä

Uusi vuokrasopimus ei vielä Akaan kaupunginhallituksen päätöksellä synny, vaan Pirkanmaan pelastuslaitos valmistelee oman päätöksensä vuokrasopimuksesta.

– Heiltä on kuitenkin jo saatu ilmoitus, että he hyväksyvät sopimuksen. Kun molemmin puolin on byrokratia saatu hoidettua, päästään allekirjoittamaan sopimuksia. Uusi, korkeampi vuokra alkaa juosta tämän vuoden alusta lukien, Puhka-Susi kertoo.

”Sopimus ei ole unohtunut”

Akaan kaupungin aktivoitumisella vuokrasopimuksen tekemisen suhteen on yhtymäkohta vuoden vaihteessa aloittaviin hyvinvointialueisiin.

– Todettiin, että sopimus pitää saada kuntoon ennen hyvinvointialueen muodostumista. Työ alkoi tämän vuoden alussa sillä mielellä, että asia täytyy saattaa maaliin. Meillä oli siitä yhteinen tahtotila Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa, Puhka-Susi sanoo.

Talousjohtajan mukaan varsinaisen vuokrasopimuksen tekeminen kaupungin ja pelastuslaitoksen välillä ei ole missään vaiheessa unohtunut, vaikka sopimuksen muuttaminen venyikin esivuokrasopimuksessa sovitusta vuodesta yhdeksään vuoteen.

– Ei sen tekeminen ole kaupungilta unohtunut, vaan sopimustilanne on tasaisin väliajoin ollut esillä. Aina välillä joku kaupungin viranhaltija on sopimuksen tekemistä edesauttanut ja sitten taas ehtinyt lähteä toisiin tehtäviin ennen kuin on päästy sopimuksen kanssa maaliin. Useampia henkilöitä on ollut asian kanssa tekemisissä vuosien aikana, mutta ennen tätä vuotta ei ole oltu siinä tilanteessa, että olisi päästy neuvottelemaan ja tekemään sopimusta, Puhka-Susi sanoo.