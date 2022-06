Sähköautojen suosio kasvaa

Korkeat polttoaineiden hinnat ovat lisänneet hybridien ja täyssähköautojen suosiota merkittävästi. Monet autoliikkeet ovat jopa kieltäytyneet ottamaan vaihdossa isoa diesel käyttöistä autoa, sillä niiden myyntiajat ovat pidentyneet merkittävästi. Täyssähköautojen suosiota on kasvattanut myös se, että niiden valikoima on kasvanut. Vielä muutama vuosi sitten Tesla oli ainut sähköautojen valmistaja, mutta sähköautojen suosion kasvettua myös muut automerkit ovat aloittaneet täyssähköisen malliston kehittämisen.

Sähköauton hankinta ja sen rahoitus

Auton hankinta alkaa yleensä sopivan rahoitusvaihtoehdon etsimisellä. Auton ostamiseen käytetyistä lainoista tyypillisimpiä ovat olleet kulutusluotot ja perinteinen pankkilaina. Harva kuitenkaan hakee pankkilainaa suoraan omasta pankista, sillä netissä toimii useita pankkien kilpailuttamiseen erikoistuneita palveluita, joissa tavoittaa yhdellä hakemuksella useita pankkeja. Olipa oma lainan tarpeesi iso tai pieni, kilpailuta laina huolellisesti usealla eri pankilla ja vertaile niitä tarkasti, sillä autolainojen kuluissa ja koroissa on yleisesti suuriakin eroja.

Sähköautojen latauspisteiden määrä kasvaa kokoajan

Nykyään sähköautojen latauspisteitä on erittäin runsaasti varsinkin suurimmissa kaupungeissa, mutta niitä löytyy reilusti myös harvemmin asutuilta alueilta. Aloittelevan sähköautoilijan apuna toimii netissä maksuton Latauskartta.fi sivusto, jossa näkyy suurin osa suomesta löytyvistä latauspisteistä. Latauskarttaa tutkimalla huomaakin varsin nopeasti sen, että esimerkiksi reissu lappiin ei ole mikään ongelma, kun viitsii vähän suunnitella ajoreittiä niin, että matkalle osuu muutama hyvä taukopaikka jossa saa ladattua autoa. Esimerkiksi ABC-asemien tavoite on olla maan kattavin sähköautojen latausverkosto vuoden 2024 loppuun mennessä. Käytännössä tämä tarkoittaa noin tuhannen ABC-aseman varustelua latauspisteillä.

Mitä sähköauton lataaminen sitten maksaa?

Sähköauton lataamisen hintaan vaikuttaa paljon se, missä autoasi lataat. Halvinta lataaminen on kotona, jolloin 100 kilometrin matkan hinnaksi tulee omasta sähkösopimuksesta riippuen noin 1,60 – 2,20 euroa. Tien päällä ladattaessa hinnoissa on jonkin verran vaihtelua eri latauspisteiden kesken, mutta yleisesti silloinkin hinta per 100 kilometriä jää välille 2,00 – 3,80 euroa. Hintaero polttomoottoriautoiluun on siis todella merkittävä. Merkitys korostuu varsinkin silloin jos lasketaan koko vuoden ajot yhteensä.

Jos ajat vuodessa esimerkiksi 20 000 kilometriä on kustannukset sähköautolla noin 500 euroa, jos käytetään 100 kilometrin hintana keskiarvoa 2,50 €/100 km.

Bensiinikäyttöisellä autolla sama 20 000 kilometriä tulisi maksamaan 4160 euroa, jos käytetään kulutuksen keskiarvona 8 litraa/100 km ja bensiinin litrahintana 2,60 €/litra. Sähköautoilija ajelee siis yli 8 vuotta sillä hinnalla, mitä bensiinikäyttöisellä ajava ajaa vuodessa.