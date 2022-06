Ei sinulla olisi kanapuvulle tarvetta? – Viialan teatterin kirppiksellä oli hersyvät myyjät ja halvat hinnat

Ilmassa oli suuren kierrätysjuhlan tuntua, kun Viialan teatteri järjesti kirpputorin torstaina 16. kesäkuuta. Kun teatterin ovet Yritystalo Parkissa vanhalla nahkatehtaalla avautuivat iltapäivällä kello 14, sisään pelmahti innokas second hand -aarteiden etsijöiden joukko.

– Tultiin etsimään etenkin keskiaikaiseen tanssiin sopivia vaatteita ja ylipäätään vähän sellaisia vanhempia historiallisempia juttuja, Joonas Tanskanen kertoi.

Joonaksen haaviin osui riittävän keskiaikaiselta näyttävä paita ja vanha hattu. Puoliso Tiia Salminen löysi sekä vanhanaikaisia mekkoja että ihan tavallisia kesämekkoja.

– Ei tarvitse kuin pienentää, niin hyviä näistä tulee, Tiia Salminen iloitsi.

Ostoksille tulleet Jonna Korsberg ja Ada Haggai löysivät ison kasan vaatteita, ison kynttilälyhdyn ja valkoiset yöpöydät. Valkoinen kesämekko, jonka helmassa oli kauniita kukkakuvioita, oli erityisesti mieleen.

– Lyhtyjäkin on kotona varmaan 50, mutta jostakin syystä niitä tuntuu tarttuvan matkaan aina vaan lisää ja lisää, Jonna Korsberg ihmetteli.

Joka näytelmästä jää jotakin

Viialan teatterin vaatemyyjäkolmikon muodostivat Tiina Salonen, Maiju Kalliainen ja Anneli Valkeapää.

Salonen toimii teatterissa puvustajana ja tunsi myytävät vaatteet kuin oman vaatekomeronsa.

– Meillä on aika pienet tilat, joten välillä puvustamon vaatteita ja asusteita on pakko karsia. Tässä on osa sellaisia 15–20 vuotta sitten saatuja tai hankittuja vaatteita, joille ei enää ole käyttöä. Joka näytelmästä jää jotakin, jota ei enää tarvita.

Salosen mukaan osa myynnissä olleista vaatteista ei ole ollut koskaan teatterin käytössä.

– Monet entisajan vaatteet, jotka olemme saaneet lahjoituksena, ovat niin pieniä, että nykyihminen ei enää mahdu sellaisiin.

Parhaiten torstaina tuntui lähtevän ostajien matkaan kesäiset mekot. Jos kiva juhlamekko maksaa viisi euroa, ei sitä voi kalliiksi syyttää.

Myös kesäisiä lierihattuja katseltiin siihen malliin, että ehkä jollakin Akaan kesäterassilla nähdään tänä kesänä teatterillinen ladyhattu.

– Kyllähän täältä löytyy myös polttareihin ja naamiaisiin sopivaa vaatetta häämekoista lähtien. Myös possu- ja kanapukuja olisi tarjolla, Maiju Kalliainen vinkkasi.