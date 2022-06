Akaan Seutu kysyi lukijoiltaan, missä paikassa Akaassa he viihtyvät kesällä parhaiten. Myös perusteluita pyydettiin ja kuvankin lempipaikastaan sai lähettää.

Kuvia vastaajat eivät juuri innostuneet lähettämään, mutta kyselyyn tuli parissa päivässä kymmeniä vastauksia. Kyselyn varma voittaja oli Arajärvi. Useat Arajärven lempipaikakseen maininneista vastaajista korostivat Arajärven olevan ehdottomasti suosikkipaikkansa.

Toinen hyvin menestynyt kohde oli Luttusten uimaranta. Yksi Akaan Seudun kesäisiä lempipaikkoja selvittäneessä kyselyssä esiin nousseista kohteista on Toijalan satama. Muutama vastaaja kehui myös kaupungissa tapahtunutta kehitystä, muun muassa tällaisen kommentin kera:

”Toijalan satamassa on viihdytty jo vuosikymmeniä. Nykyisin on ilahduttavaa, että siellä on tapahtunut niin paljon myönteistä kehitystä. Harmi, että matonpesu vietiin sieltä pois. Aikoinaan kävimme siellä ihan retkellä; pesimme matot, lapset onkivat ja uivat. Myös isovanhemmat olivat mukana. Luhtaniitty ei vastaa puitteiltaan samaa.”

Muutama vastaaja viihtyy parhaiten oman pihan rauhassa. Myös paikalliset ravintolapalvelut mainittiin. Akaan matkailunähtävyydet kiinnostavat vastausten perusteella myös akaalaisia.

Kyselyssä nousi esiin myös useita pienempiä ja vähemmän tunnettuja paikkoja. Moni löysi kesäisen lempipaikkansa aivan lähiympäristöstäänkin. Kokosimme kyselyn vastauksia Akaan Seudun kesälehti Heilin sivulle 50.