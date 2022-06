”Hoitoturve vapauttaa humushapot ihokontaktissa ja vaikuttaa lymfakiertoon” – Turvesaunahoitoa on tarjottu Metsäkansassa jo 20 vuotta

Naistentautien erikoislääkäri Leena Larva on antanut turvesaunahoitoja Toijalantien varrella Metsäkansassa jo 20 vuoden ajan. Larvan toiminta naistentautien klinikka Ainossa alkoi jo aiemmin, mutta turvesauna tuli mukaan klinikan toimintaan vuonna 2002.

Turvesaunahoito alkaa vesilasillisen ja popcornin nauttimisella.

– Jäiset marjat toimivat samalla vettä viilentävinä jäinä. Hiukan suolaa pitää myös saada, turvesaunassa nestemäärän heittely on sen verran iso, että siitä tulee herkästi päänsärky. Suola pitää veden kropassa. Suola syödään popcornissa sen takia, että kukaan ei ole vielä ilmoittanut olevansa popcornille allerginen, Larva naurahtaa.

Ennen saunaa juodun vesilasillisen lisäksi vettä Larvan sanoin tuputetaan pitkin matkaa koko hoidon ajan.

– Jano on tärkeä sammuttaa turvehoidon aikana.

Larva on panostanut turvehoitoihin muun muassa laajentamalla klinikan tiloja. Laajennuksessa on muun muassa yhdessä saunassa kahdeksan suihkua ja toisessa neljä.

– Kun hoitoon tulee ryhmä, on tärkeää saada kaikki nopeasti suihkuun, Larva taustoittaa.

Turvesaunassa korkeintaan 20 minuuttia

Hoidon aluksi saunotaan tavallisesti suomalaisittain.

– Tavallisessa saunassa saa olla niin kauan kuin jaksaa. Kylvettäjä heittää löylyä, kenenkään ei tarvitse sitä miettiä. Kesällä uidaan ja saunotaan. Turve laitetaan vasta tämän jakson jälkeen, Larva selittää hoitoprosessia.

Turvesauna on periaatteessa tavallinen sauna. Saunassa iholle sivellään hienonnettua turvetta, joka on kuin rasvaa. Turvesaunassa ollaan korkeintaan 20 minuuttia.

Larvan mukaan se riittää hyvin turpeesta saatavien myönteisten vaikutusten saamiseen.

– Itse en ole yli viittä minuuttia turve päällä. Kun turve koskettaa ihoa, humushapot lähtevät heti imeytymään ja efekti tulee siitä, Larva selittää.

Tavoitteena vaikuttaa lymfakiertoon

Turvetta on perinteisesti käytetty noin sadan eri vaivan hoitoon, Larva sanoo.

– Kaikkia vaivoja, missä voi ajatella imunestekierron heikkenemisellä olevan vaikutusta, voidaan tällä hoitaa, Larva toteaa.

Yksi esimerkki on polvisärky.

– Eräs polvisärystä kärsinyt blogisti kertoi etsineensä polvisärkyyn apua vuodesta 2006. Täällä polvisärky katosi, eikä ollut vielä parin kuukauden kuluttuakaan palannut, Larva kertoo.

Turvesaunalla pyritään vaikuttamaan potilaan lymfakiertoon.

– Se on elimistön peruskierto. Lapsilla se on erittäin voimakas, mutta vanhetessa lymfakierto hidastuu. Liikunta on sille tärkein moottori, Larva päättää.