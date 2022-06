”Pumpparin laavu myöhään syyskesän iltana lämpimän kesäsateen hivellessä Tarpianjoen pintaa ja hiilloksen viimeisten savukiehkuroiden noustessa ilmaan. Tunnelma. Arajärven uimaranta helteisenä heinäkuun päivänä, iloinen naurunhelinä ja nuorison hyppykisat laiturinnokasta, rauhaisa hetki Lahonneella vuorella. Tunnelma. Haihunkoski toukokuun heleään vihreään kiedottuna, kun vuolain kevättulva on ohi ja lintujen pesintä käynnissä. Jäätelö rannan penkillä. Hetki. Viisarinkivi juhannuksen tienoilla, kun lokit eivät ole enää poikasistaan vihaisia ja keskikesän hetkeen vou meloa veneväylän yli. Riippumaton virittäminen leppien väliin. Nautinto.”

”Toijalan torin kesäkahvila varhaisena aamuna. Aurinko nousee ja kaupunki herää.”

Luttusten uimarannalla viihdytään

”Luttusten uimaranta, Viiala. Lyhyen matkan päässä kotoa. Kiva käydä uimassa ja istuskella rannalla.”

”Luttunen.”

”Tarpianjokea pitkin sup-lautailu, souturetki tai melonta on parasta kesäpuuhaa Akaassa.”

”Arajärvi on uimapaikkana paras. Muuten viihdyn Haihunkoskella ja Nahkialanlammella. Metsäpoluilla on kiva kulkea ja Pumpparin metsä Viialassa on tuttu paikka. Nyt olen tutustunut Toijalan metsiin tarkemmin ja on kiva löytää uusia paikkoja.”

”Arajärven uimarannalla tietenkin. Puhdas vesi ja saunomismahdollisuus, ympäröivä luonto, ei äänekkäitä moottoriveneitä.”

”Daytona.”

”Luttunen.”

”Luttusen biitsikentät + muu alue: kaupungin parhaat pelikentät ja upea paikka muutoinkin, kaunis maisema. Arajärven uimaranta: kaupungin paras uimaranta.”

”Itselleni oleellinen osa kesää ovat pelireissut Kylmäkosken frisbeegolf-radalle. Kyseinen rata oli ainakin aikanaan Suomen pisin rata, ja sen takia se on myös tunnettu ja vetää paljon kävijöitä. Positiivinen seuraus tästä on myös se, että rata pidetään hyvässä kunnossa. Hieno ympäristö viettää kesäpäivää myös frisbeegolffista vähemmän kiinnostuneelle ulkoilun merkeissä.”

”Ehdottomasti Arajärvi! Suomen kauneimpia paikkoja ja yhdet puhtaimmista vesistä. Kaivossa loistavaa lähdevettä, hyvät saunat, edulliset ja mukavat mökit! Adios.”

”Luttunen.”

”Leskirouvassa. Hyvä palvelu.”

”Mökillä Vanajan rannalla.”

”Arajärven uimaranta on puhdas- ja kirkasvetisen järven rannalla, luonnon rauhassa. Siellä kaikilla uimareilla ja kesäulijöillä on hymy huulilla… rauhoittava ja kiireetön ilmapiiri. Toimii hienosti myös talvella Vielä kun tietä voisi parantaa pyöräilijälle.”

”Venekerho.”

”Arajärvi. Lapsesta saakka paras paikka Viialassa.”

”Ehdottomasti satamassa katsomassa auringonlaskua.”

”Tipurilta ja Koivusaaressa Jalannilla.”

”Arajärvi, Akaan kaunein paikka ympäri vuoden, siellä sielu ja ruumis virkistyvät.”

”Luttunen.”

”TP-49 Areena.”

”Veturimuseo. Akaan ainoa nähtävyys, kehtaa viedä vaikka vieraita. Ihanan viileä hellepäivinä. ”Talonväki” on aina avuliasta ja ystävällistä.”

Toijalan satama vetää puoleensa myös paikallisia

Moni vastaaja nosti esiin myös Toijalan sataman eri palveluineen.

”Satamassa.”

”Omassa kodissa.”

”Arajärven leirintäalue. Luonnon rauhaisa, ihana järvi. Tunnelma yleensä.”

”Toijalan hautausmaa, ja oma koti.”

”Toijalan satama.”

”Laivalaituri Toijalan satamassa. Aurinko blosottaa suaraa lärvii ja himpun verta rauhallisempaa, kuin uimarannan puolella.”

”Viialan pumpparin laavu.”

”Arajärven uimaranta ja Haihunkoski.”

”Daytona circuit.”

”Arajärven uimaranta. Olen paljon töissä ja ei ole omia lapsia vasn vien veljenlapset useasti uimaan Arajärvelle kun on mahdollisuus. Laatuaikaa heidän kanssa.”

”Oma koti.”

”Asumme Viialassa aivan Haihunkosken tuntumassa. Lempikävelylenkkini kulkee Ripasaaren rantoja ja siitä sitten kadun yli kosken partaalle. Luonto tällä pienellä alueella on vehreää ja lintuja on paljon.”

”Luttusen uimaranta. Aurinkoinen ja kaunis paikka.”

”Valtatien kahvipaikkojen terassit, niissä on mukava istua ja moikkailla ohikulkevia tuttuja.”

”Torilla ja satamassa, Nahkialnvuoren laavulla nuotiolla.”

”Kesän lempipaikkani on oma kotipiha ja sen hoito.”

”Haihunkoski. Niin kaunis paikka ja saa seurata eri vuoden aikojen vaihtelua ja lintuja.”

”Luttunen ja iltauinnit siellä. Laskeva aurinko on maailman kaunein siellä!”

”Arajärvi olisi ihana paikka, jos sinne ei tunkisi kaikki Akaan lapsiperheet. Luttusille sopii hyvin, ja kesäkioski ja tapahtumat tuovat sinne sopivasti menoa ja meininkiä.”

”Omalla kesämökillä Kylmäkoskella, jonne kotoa Toijalasta on järkevän mittainen ajomatka. Siellä saa saunoa ja pulahtaa uimaan ja tehdä kaikkea, mitä mökillä voi tehdä tai olla tekemättä.”

”Artsu. Pienestä pitäen ollut paikka, missä kesäisin tulee vietettyä aikaa. Siellä on koettu iloja ja suruja. Sinne palaan aina uudelleen. Kesällä ja talvella. Kesällä tulisi enemmänkin käytyä, mutta tie usein huonossa kunnossa ja parkkis pieni. Kaipaisi päivitystä. Mutta ehdottomasti mun lempipaikkani Viialassa.”

”Satama.”

”Vaunulla pumpparilla.”

”Toijalan Sataman nurmikenttä, lasten kanssa leikkimiseen, auringonottoon, piknikkiin ystävien kanssa.”

”Nahkialanlammen ympäristö sekä Toijalan satama.”

”Vanajan uimarannalla Satamassa ja Kangassaaressa. Torilla toriaikaan.”

”Luttunen. Hyvät laiturit. Useimmiten ei liikaa porukkaa.”

”Kotipaikassa Akaan Viialassa ja tietysti Arajärvellä.”

”Kylmäkosken Lumijoen varrella on luontoa vaikka muille jakaa. Parasta on kuitenkin, että se on kaukana hörhöistä.”

”Elämyspuisto GoParkissa, mahtava meininki ja kaikille tekemistä.”

”Toijalan Satamassa GoPark.”

”Elämyspuisto GoPark.”

”Arajärven uimaranta ehdottomasti!”

”Toijalan tekonurmi, koska se on hyvä paikka viettää vapaa-aikaa.”

”Ehdottomasti Arajärvi, kirkas vesi houkuttaa uimaan ja muutoinkin kerrassaan upea paikka! Siellä vietään paljon kesäpäiviä!”

”Satamassa. Siellä on eniten lisätty viihtyvyyttä.”

”Arajärven uimaranta. Huonokuntoisesta tiestä huolimatta kirkas ja lämmin vesi vetää puoleensa.”

”Olen tykännyt Sataman rannasta, taitaa olla liian levoton vanhalle ihmiselle. Luttusiin sitä on siirryttävä, jos uida haluaa. Sinne pitäisi saada myös penkkejä, nurmikolla istuminen ja nouseminen on nuorten laji. Arajärvi olisi paras, mutta autottomalle mahdoton matka Toijalasta.”

”Ekana tulee mieleen Viialan pururata. Kiva lenkki, huomaamatta menee useamman kerran. Viihtyisä paikka. Haihunkoski on Viialassa kaunis paikka, jossa mieli lepää. Tipurin uimaranta koko perheen suosikki. Hyvä ja viihtyisä paikka.”

”Omassa talossani Pätsiniemessä, mun omalla terassillani. Omassa rauhassani.”

”Arajärven uimaranta. Sopivan kokoinen, erinomainen lapsille.”

”Luttunen! Hyvin tilaa, aktiviteettiä (uimisen lisäksi lentopallo, nurmialueella pystyy pelaamaan muitakin pelejä yms), kiva uimaranta. Myös erilaiset tapahtumat kiva juttu.”

”Arajärven ja tipurin uimaranta.”

”Arajärven uimaranta. Luonnonläheisyys, kauneus, rauhallisuus, puhdas vesi.”

”Nahkialanlampi. Lähellä ihana puisto. Harmi vain ettei kaupunki pidä siitä huoli ja lampi kohta täynnä kaikkee muuta kuin vettä.”

”Oman kotipihan lisäksi siskon piha, hautausmaa ja satama.”

”Oma piha. Lähellä.”

”Tietenkin torikahveilla Toijalassa – jo ajatuskin Kirsin torikahvion tunnelmasta ja runsaista tarjoiluista valaisee mielen kuin aurinko!”

”Veturimuseo.”

”Arajärven uimaranta.”

”Savikosken bussipysäkki. Luttusen uimaranta beachkenttineen.”

”Tipuri.”

”Tylsyys kun iskee, meidän perhe suuntaa säällä kuin säällä Kinnarin kotimuseolle Sotkialle!”