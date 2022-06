Akaan Lions-klubit lahjoittivat 30 kassillista ukrainalaisille tarkoitettuja hygieniatarvikkeita – ”Ukrainalaisten asuinoloihin tutustuminen oli koskettava hetki”

Kuusi Akaassa toimivaa Lions-klubia teki keskiviikkona 1. kesäkuuta yhteislahjoituksen Akaan kaupungille. Lahjoitus sisälsi 30 kassillista peruspesuaineita ja hygieniatarvikkeita Akaassa oleville ukrainalaisille pakolaisille. Kassit luovutettiin Akaan kaupungille, joka huolehtii kassien jakamisen edelleen tarvitseville. Lahjoituksen otti kaupungin puolesta vastaan Saija Roininen. Akaan lahjoitus on osa Lions E-piirin eli Pirkanmaan alueen lahjoitusta. Pirkanmaalla jaetaan yhteensä 450 vastaavaa kassia.

LC Toijala/Akaan presidentti Anttijussi Vikman kertoo päässeensä Viialan Tavaratorilla entisen Siwan kiinteistössä tapahtuneen lahjoitustilaisuuden jälkeen tutustumaan ukrainalaisen perheen asuinoloihin.

– He olivat raivanneet kerrostalon etupihalla rehottaneeseen ryteikköön kävely-uran ja tehneet sinne talven hiekoitushiekasta polut ja kivenneet polkujen reunat. Myös lasten leikkipaikka oli sinne tehty. He eivät puhuneet oikein englantia enkä minä osaa venäjää, mutta Google Translaterin kanssa onnistuimme heidän kanssaan keskustelemaan, Vikman kertoo.

Vikman sanoo ukrainalaisten asuinoloihin tutustumisen olleen koskettava hetki.

– Oli koskettavaa nähdä, miten he asuvat. He kertoivat, että asunnot ja tilat Akaassa ovat hyvät. Moni muukin asia sai kiitosta, ukrainalaisille on kuulemma tiedotettu asioista hyvin ja lapsilla on koulussa kaikki hyvin. Saimme ukrainalaisilta monenlaista infoa ja ilta oli miellyttävä, Vikman kertoo.

Rahoitus kansainväliseltä Lions-liitolta

Akaaseen tehdyn lahjoituksen taustalla on Lionsin E-piirin kansainväliseltä Lions-liitolta saama 15 000 dollarin avustus. Sillä saatiin 450 lahjoituskassia piirin alueelle ja niistä 30 Akaaseen.

– Kassit saatiin Akaaseen kun olimme itse aktiivisia, kerroimme esimerkiksi Akaaseen sijoittuneiden ukrainalaisten määrästä, Vikman taustoittaa.

Lahjoituskassien sisältö on seurausta Lionsien yhdestä kantavasta teemasta eli puhtaudesta. Järjestö tekee hyväntekeväisyystyötä kohentaakseen valitsemiensa teemojen kuten puhtauden tilaa avustamillaan alueilla.

– Puhtaushan on tärkeää, oli kyse sitten koleran tai koronan vaivaamista alueista tai maanjäristyksen uhreista tai sotaa pakenevista. Kassissa oli hammasharjat ja tahnat, deodorantti, pesuneste, käsivoide, pesusieni, kuukautissuojia, vesilelu, kosteusvoide ja nestesaippua sekä ukrainankielinen tervehdyskortti, Vikman kertoo.