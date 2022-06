Akaassa Kirkkotorin laidalla sijaitsee hyvinvointiyritys, jollaista ei löydy muualta Pirkanmaalta. Siellä hoidetaan ihmistä niin kokonaisvaltaisesti, että moni kokee saaneensa enemmän kuin ”vain” kasvohoidon. Ei ihme, että OloOnnelliseksi -yritystä pyörittävä Satu Sielikkö saa kyselyitä pitkienkin ajomatkojen päästä.

Jo pelkästään Sielikön koulutustausta tekee vaikutuksen. Luettelosta löytyvät muun muassa lähihoitaja, refleksologi, fytonomi, hypnoosi-, hyvinvointi- ja mielenvalmentaja, NLP Master Practitioner, seksuaalineuvoja ja tuoreimpana kosmetologi.

Monelle asiakkaalle yhtä tärkeää on se lämmin tunne, jonka kohtaa, kun astuu sisälle hoitotiloihin. Ne oikein kutsuvat jäämään. Tuntuu, että täällä halutaan auttaa ihmistä huolineen murheineen.

– Kaikki opiskeluni on lähtenyt kiinnostuksesta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Saan usein palautetta, että asiakas on kokenut saaneensa enemmän apua kuin etukäteen ajatteli. Se tuntuu ihanalta, Satu Sielikkö sanoo.

Syväpuhdistuksesta apua jokaiselle

Alunperin Lempäälästä kotoisin oleva Sielikkö muutti Akaaseen viisi vuotta sitten. Hän ehti asua myös Etelä-Pohjanmaalla, jossa toimi vyöhyketerapeuttina ja piti terveystuotekauppaa.

– Peukaloihin tullut nivelrikko pakotti lopettamaan vyöhyketerapeutin työt vauvoja lukuunottamatta ja kouluttauduin kosmetologiksi. Ja kun kokeilin kotimaisia Caretech- ihonhoitolaitteita, tiesin heti, että ne ovat minun juttuni.

Puhdistettua vettä käyttävä Hydrogen-laite sekä saman valmistajan RF-Cryo ovat hoitojen kivijalka. Apua on saatu niin akneen kuin vaikkapa kypsemmän ihon pulmiin.

– Ihan kaikki hyötyvät Hydrogen-hoidosta. Ihon harmaus ja sameus häviävät syväpuhdistuksen ja tehokosteutuksen ansiosta. Ihosta tulee kirkas ja pehmeä. RF-Cryo puolestaan kiinteyttää ja liftaa parantamalla kollageenin muodostumista ja verenkiertoa.

Hoito paransi aikuisiän aknen

Satu Sielikkö ottaa asiakkaiden ihosta kuvat ennen ja jälkeen hoitojen. Selkeät tulokset ovat saaneet iloitsemaan joka kerran yhdessä asiakkaan kanssa.

– Näitä laitteita ei ole tällä seudulla kovin monella, vain Tampereella on muutama. Oli hyvä, että pääsin testaamaan näitä tuoreeltaan omalla ihollani. Itse pääsin eroon leukaperien aikuisiän aknesta. Se innosti entisestään auttamaan asiakkaita hoitojen avulla.

– Ajatuksena on myös ottaa lisäravinteita valikoimiin. Näen pitkälti jo ihmisen ihosta, mitä ravinteita kenties puuttuu. Ihonhoidossa myös ruokavaliolla on merkitystä. Tarvitessa pystyn neuvomaan asiakasta senkin suhteen.

– Hydrogen-syväpuhdistus poistaa sameutta ja epäpuhtauksia tehden ihosta tehokosteutetun, pehmeän ja kirkkaan

– Iho alkaa vastaanottaa selvästi paremmin hoitotuotteita muun muassa aknen vähentämiseksi

– RF-Cryo-hoito auttaa tehokkaasti silmä- ja huuliryppyihin, ”hamsteripusseihin”, maksaläiskiin ja kaulan alueeseen

Näin löydät minut:

OloOnnelliseksi Akaassa Toijalan keskustassa osoitteessa Kirkkotori 5,

www.onnelliseksi.net tai soitto numeroon 045 350 3880. Voit myös jättää Whatsapp-viestin tai lähettää sähköpostin osoitteeseen oloonnelliseksi@gmail.com. Seuraathan myös Facebookista ajankohtaisia kuulumisia.