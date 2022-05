Akaa Pride ry vastaa Janita Puomilalle sateenkaariliputuksesta

Vastaamme Janita Puomilalle hänen kirjoitukseensa sateenkaariliputuksesta.

Lue: Janita Puomila: Lisääkö Pride-liputus tosiasiassa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa – Entäpä muut vähemmistöt kuten virolaiset, karjalaiset tai ukrainalaiset?

Maailmassa on monenlaisia vähemmistöjä. On niitä, jotka muuttuvat vähemmistön edustajiksi esimerkiksi pakolaisuuden tai siirtolaisuuden kautta ja sitten on niitä, joiden edustajia on ympäri maailmaa kansallisuudesta, ihonväristä, kielestä tai muusta statuksesta riippumatta ja joille yhteistä on, että kyseiseen vähemmistöön kuulumista ei voi missään tilanteessa valita. Sateenkaari-ihmiset ovat yksi tällainen ryhmä.

Erityisen kyseisestä ryhmästä tekee se, että sateenkaari-ihmisiä kohdellaan edelleen myös sivistysvaltioissa hyvinkin huonosti, heidän olemassaoloaan pyritään kätkemään ja kieltämään, heitä yritetään parantaa tutkitusti hyvin vahingollisilla eheytyshoidoilla ja heihin kohdistetaan sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa valtaväestöä enemmän. Edelleen on lapsia, jotka eivät uskalla kertoa seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistään kotonaan ja lapsia, jotka joutuvat lähtemään kotoaan, kun asia selviää. Translain uudistukseen on Suomessakin jäämässä isoja ongelmia ihmisoikeuksien kannalta asiaa tarkasteltaessa.

Akaan kaupungin viranhaltijoiden esittelyssä puhuttiin hyvin kauniisti siitä, mitä sateenkaarilippu edustaa. Se edustaa nimenomaan yhdenvertaisuutta ja yhdenvertaisuuden edustaminen ja tuen osoittaminen haavoittuvimmille ryhmille on osa kaupungin perustehtävää. Se on toimintaa ihmisoikeuksien edistämiseksi. Kaupungin tuen vähemmistöille sitten ei yleensäkään pitäisi olla nollasummapeliä. Se, että osoitetaan tukea yhdelle ryhmälle, ei ole välttämättä pois toisilta.

Tuen tapoja on monia. Joidenkin kohdalla jo se tuen osoittaminen on iso ja tärkeä asia, joidenkin kohdalla sitten tarvitaan koti, vaatteet, ruokaa, työpaikkoja ja yleistä tervetulleeksi toivottamista.

Sateenkaari-ihmisille lipun tärkein merkitys on se, että yhteisö tunnustaa heidän olemassaolonsa, oikeuden näkyä ja on valmis tukemaan sitä – Liputtamalla.

Akaa Pride ry

Voima Kulmala

Majka Nurminen

Mira Nurmi

Sanna-Mari Inomaa

Kati Koivula

Rami Koivula

Inka Loppi

Heli Piirainen

Susan Eerikinharju

Pirjo Huuhtanen

Petja Kopperoinen

Mira Pitkänen

Elisa Kallokoski