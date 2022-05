Fan Zonesta vastaava Lotta Hurskainen tekee pitkää päivää: ”Tarkoitus on, että tulen ensimmäisenä ja lähden viimeisenä”

Jääkkiekon MM-kisojen event coordinator Lotta Hurskainen huolehtii siitä, että Tampereen rautatieaseman ja Nokia Arenan välissä sijaitsevalla Fan Zonella kaikki toimii ja ihmisillä on hyvä olla. Hurskainen viettää koko toukokuun Tampereella.

– Toukokuun alussa alettiin rakentamaan Fan Zonea ja vastaan siitä, että siellä kaikki toimii. Nyt edessä on vielä viimeiset pelit ja ensi viikolla alkaa sitten purku, Olen siis mukana koko Fan Zonen elinkaaren ajan.

Kisat ovat toistaiseksi sujuneet Fan Zonella erinomaisesti.

– Paikka on täydellinen. Kaikki suomalaiset ja ulkomaalaiset kisaturistit ovat löytäneet Fan Zonen todella hyvin. Aina kun portit aukaistaan niin faneja alkaa tulla sisälle. Ja Suomen peleissä alue on tietysti ihan täysi. Ne jota eivät ole päässeet areenalle sisään tulevat hakemaan kisatunnelmaa Fan Zonelta ja katsomaan yhdessä peliä, Hurskainen kertoo.

Vaikka Fan Zone näkyy katukuvassa vain kisojen ajan, sen suunnittelu ja toteutus on vähän pidempi projekti. Alueesta on pitänyt suunnitella viihtyisä, toimiva ja turvallinen.

– Itse olen tullut viime lokakuussa projektiin mukaan, mutta tätä kaikkea on tehty jo toista vuotta.

Lotta Hurskaisen työpäivät venyvät pitkiksi.

– Tarkoitus on, että tulen ensimmäisenä ja lähden viimeisenä. Tyypillisenä työpäivänä laitetaan siivouksen jälkeen teltan sisusta valmiiksi ja katsotaan, että kaikki pöydät ovat paikoillaan. Kun ensimmäiset asiakkaat tulevat niin Fan Zone on aina siisti ja samannäköinen. Toki sitten, kun on Suomen peli niin kaikki pöydät ja penkit ovat tietysti ihan sekaisin. Fanit ihan itse järjestelevät paikkansa, Hurskainen nauraa.

Edessä on vielä MM-kisojen loppuhuipennus, joka näkyy myös Fan Zonella. Luvassa on ehkä jotakin extraa.

– Sen verran olen urheiluihminen, ettei liikaa kannata alkaa suunnittelemaan ennen kuin kaikki on varmaa ja ollaan mitalipeleissä. Yritetään jotain spesiaalia saada varsinkin, jos voitto tulee. Mutta vielä näistä uusista asioista uskalla sanoa mitään. Kannattaa tulla katsomaan niin sitten näkee, Hurskainen vihjaa.

Fan Zonella soi koko ajan musiikki. DJ vastaa siitä, että se soi silloinkin, kun bändi ei ole lavalla.

– Lisäksi meillä on siellä Making Miracles -teeman mukaisesti taikuri Johannes Malkamäki tekemässä taikashowta ja lähitaikuutta. Sitten siellä on bändit ja leijonalegendat. Lisäksi on koitettu keksiä pregame-pelejä, johon on yritetty löytää kyseisen ottelun faneista pelaamaan stiga-ottelu, Hurskainen selvittää.

Vielä on varmasti paljon ihmisiä, jotka eivät ole Fan Zonella käyneet. Hurskainen sanoo, että viimeistään ratkaisuviikonloppuna kannattaa suunnata paikalle jo pelkästään tunnelman vuoksi.

– Tunnelma Fan Zonella on yhteishenkinen ja leijonahenki on siellä mahtava. Meillä on pari tuhatta ihmistä katsomassa peliä, joten kyllä se tunnelma on eri kuin kotisohvalla. Etenkin jos voitto tulee, teltassa on ihan mahtava fiilis. Kaikki maalit ja voitot koetaan yhdessä. Siellä on erinomainen yhteishenki, ovat fanit sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia. Yhdessä kannustetaan ja fanit tekevät sen tunnelman,