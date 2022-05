Akaan Seudun Nuorisokisat järjestetään helatorstaina – Miten pitkälle lehtikeihäs tänä vuonna kantaa?

Paikallislehti Akaan Seutu ja Toijalan Vauhti kutsuvat lapsiperheitä viettämään helatorstaita 26.5. perinteisten Akaan Seudun Nuorisokisojen merkeissä. Nämä alle 15-vuotiaiden yleisurheilukilpailut käynnistyvät kello 13 Toijalan urheilukentällä, mutta on tapahtumassa puuhaa myös aikuisille. Lehtikeihäänheitto on kuulunut lajivalikoimaan niin kauan kuin tapahtumaa on järjestetty eli vuodesta 2005 lähtien, ja perinne jatkuu edelleen.

Kahtena aiempana vuonna kisat toteutettiin koronan takia poikkeusjärjestelyin. Muun muassa pienimpien sarjoja jouduttiin karsimaan, mutta nyt ovat mukana kaikki sarjat alkaen alle 3-vuotiaista. Lajit löytyvät Akaan Seudun ilmoituksesta sekä Vauhdin kotisivuilta.

Akaan Seutu palkitsee kolme parasta kisaajaa joka lajissa. Lisäksi kaikki 3- ja 5-vuotiaissa saavat osallistumispalkinnon, ja heille osallistuminen on ilmaista.

Lehtikeihäät liitoon

Leikkimielisessä lehtikeihäänheiton mestaruuskilpailussa kukin kilpailija pyörittelee oman heittovälineensä Akaan Seutu -lehdestä ja palasta maalarinteippiä. Tämä hyväntuulinen askartelusta ja heittämisestä koostuva kisa on kerännyt aina eri-ikäisiä osallistujia lapsista aikuisiin. Akaan Seutu palkitsee kolme parasta heittäjää naisten ja miesten sarjoissa.

Vaikka koronarajoitukset onkin yhteiskunnassa pitkälti purettu, kisoissa kiinnitetään silti yhä huomiota hyvään hygieniaan tartuntojen välttämiseksi.

Ennakkoilmoittautuminen päättyy tiistaina 24.5. Ilmoittautua voi myös paikan päällä, mutta ennakkoilmoittautuminen on suositeltavaa. Ilmoittautumismaksu on 10 €/laji, 4 lajia 30 €. Jälki-ilmoittautuminen 15 €/laji.

Akaan Seudun ja Toijalan Vauhdin väki toivottavat akaalaiset lämpimästi tervetulleeksi nauttimaan helatorstaista ja kisatunnelmasta. Lisätietoja, mm. aikataulu ja ohjeet kilpailijoille osoitteessa:

https://toijalanvauhti.yhdistysavain.fi/yleisurheilu/