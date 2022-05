Sunnuntaina 15.5. vietetään kaatuneitten muistopäivää Suomen sodissa ja rauhanturvatehtävissä menehtyneiden kunniaksi. Akaassa muistotilaisuus järjestetään Toijalassa, Viialassa ja Kylmäkoskella.

Kylmäkoskella järjestettävään tilaisuuteen on tullut muutos. Tilaisuus Kylmäkosken sankarihaudalla ei ala kello 11. Kylmäkosken kirkossa on iltakirkko kello 18–19.30, jonka jälkeen on seppeleenlasku sankarihaudalla. Puheen pitää puhe kaupunginvaltuutettu Jouni Vaittinen.

Akaassa muistotilaisuudet järjestetään sankarihaudoilla sunnuntaina 15.5. seuraavasti:

klo 11 Viiala: puhe kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Saila Kallioinen

klo 11.30 Toijala: puhe prikaatikenraali Antti Numminen

klo 18 Kylmäkoski: iltamessu, jonka jälkeen siirrytään sankarihaudalle, puhe kaupunginvaltuutettu Jouni Vaittinen