Sunnuntaina 15.5. kello 17 vietetään Viialan kirkolla Entisten Nuorten Majataloiltaa teemalla Muukalainen matkalla kotiin.

Illan musiikkivieras on Jari Levy, maineikas gospelmuusikko, joka on laulanut jo yli 20 vuotta Exit-yhtyeessä. Jari Levyn kuuluisin laulu on herkkä Getsemane-kappale, jota soitetaan radioaalloilla varsinkin pääsiäisen aikaan. Getsemane-laulusta on myös hieno musiikkivideo.

Illan puhujavieras saapuu myös Helsingistä. Hän on Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen. Tarvainen tunnetaan syvällisenä mutta myös räväkkänä Sanan julistajana, joka etsii puheeseen usein yllättävän tulokulman. Majatalossa hän pohtii kristittynä elämisen, muukalaisuuden tuntua ja sitä mitä on elää kahden maan kansalaisena.

Yhteislauluja säestää tuttuun tapaan houseband. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu sekä lapsille pyhäkoulu ja lastenhoito. Entisten Nuorten Majataloiltaan ovat kaikki tervetulleita ja sinne on vapaa pääsy.

Juha Heinonen