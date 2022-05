Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä on poistanut koronasta johtuvan osittaisen etätyösuosituksen keskiviikkona 4.5 toukokuuta. Koronatilanne on kehittynyt hyvään suuntaan, ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on Pirkanmaalla vähentynyt.

Keskiviikkoaamuna Taysissa oli 16 potilasta ensisijaisesti koronan takia vuodeosastoilla. Tehohoitoa ovat tarvinneet viime päivinä vain yksittäiset potilaat.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi etätyösuosituksen päättymisen ilman erillistä kokousta.