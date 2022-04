”Joka ymmärtää sitä, nauttii siitä, joka ei ymmärrä, maksaa siitä.” Näin Albert Einsteinin kerrotaan kuvanneen maailman kahdeksanneksi ihmeeksi kutsumaansa korkoa korolle -ilmiötä. Se todellakin on ihmeellinen asia. Koronkoron avulla suhteellisen vaatimatonkin sijoitus kasvaa vuosien mittaan uskomattoman suureksi omaisuudeksi. Aika on keskeinen tekijä. Sijoitussummilla on huomattavasti vähäisempi merkitys. Juuri tästä syystä sijoittaminen tulisi aloittaa mahdollisimman nuorena.

Tyypillisen työuran, eli 40 vuoden, mittaisella sijoitushorisontilla 200 euron kuukausittaisen osakesijoituksen voi odottaa kasvavan noin miljoonaan euroon. Edellytyksenä on, että osakkeet tuottavat jatkossakin keskimäärin 9–10 prosenttia vuodessa. Vaikka huomioimme 2–3 prosentin vuotuisen inflaation ja siitä johtuvan ostovoiman heikkenemisen, kärsivällisen sijoittajan eläkepäivät lienevät taloudellisesti turvatut.

Miljonääriksi vain 200 eurolla kuussa voi kuulostaa mahdottomalta. Einstein ei turhaan puhunut ”ihmeestä”. Jos kyseisen miljoonapotin jakaa säästettyyn summaan ja koronkoron seurauksena syntyneeseen tuottoon, ilmiön ihmeellisyys konkretisoituu entistä selvemmin. 40 vuoden aikana sijoittaja tulee sijoittaneeksi vain alle 100 000 euroa. Yli 900 000 euroa loppuvarallisuudesta selittyy tuotolla eli korkoa korolle -ilmiöllä.

40 vuotta on toki pitkä aika ja monen kohdalla juna on jo ajanut tämän mahdollisuuden ohi. Miljoonakerhon jäseneksi pääsee onneksi lyhyemmässäkin ajassa. Tämä kuitenkin vaatii hieman suurempia sijoitussummia. Jos tavoite on miljonääriksi 30 vuodessa, kuukausittaisen sijoitussumman tulee olla noin 500 euroa. Toisaalta kauaskatseiset vanhemmat voivat säästää lapsilleen, jolloin jälkikasvun sijoitushorisontti pitenee. Jos aikaa on 60 vuotta ja osakemarkkina tuottaa historiallisen keskiarvonsa mukaisesti, miljoonan euron varallisuus saavutetaan 25 euron kuukausisijoituksilla.

Vaikka suomalaiset ovatkin lottokansaa ja miljonäärin elämä siintää monen haaveissa, vähempikin riittänee. Jos tavoitteena on esimerkiksi 100 000 euron sijoitussalkku, noin 150 euron kuukausittainen sijoittaminen vain noin 20 vuoden ajan riittää. Varsin mukavaan pottiin pääsee siis edelleen kiinni, vaikka sijoittamiseen heräisi vasta kypsemmällä iällä. On toki selvää, että 150 euroakin on monelle iso raha. Suurimmalle osalle työssäkäyvistä tehtävän ei kuitenkaan pitäisi olla mahdoton.

Vielä melko harva sijoittaa, mutta suunta on oikea

Korkolaskenta on useimmille meistä tuttua jo koulun penkiltä ja moni kuvittelee ymmärtävänsä mistä korkoa korolle -ilmiössä on kyse. Kuitenkin vain aika harva näyttää todella sisäistäneen periaatteen toimintatavat. Tämän voi päätellä siitä, että loppujen lopuksi melko harvalukuinen joukko pyrkii hyödyntämään ilmiötä omassa elämässään.

Suunta on onneksi oikea. Pari vuotta sitten lanseerattu osakesäästötili on osoittautunut varsin toimivaksi kannustimeksi. Etenkin nuoret ovat innostuneet. Suomalaisten sijoitusinnostuksen lisääntymisestä kertoo miljoonan osakesijoittajan rajapyykin ylittyminen hiljattain. Suomessa ei ole koskaan ennen ollut näin paljon osakesijoittajia.

Meille sijoittamisen ilosanomaa saarnaaville riittää kuitenkin edelleen työmaata. Sijoittamalla vaurastuminen nähdään edelleen hyvin epätodennäköisenä vaihtoehtona. Iso osa sijoittajista näkee sijoittamisen pelinä, jossa hyvällä tuurilla voittaa, huonolla häviää. Jos sijoittaminen mielletään lyhytjänteiseksi päivän nousijoiden arvailuksi, koronkorolle ei anneta roolia ja vaurastuminen jää sattuman varaan. Lottokansa näyttää olevan edelleen lottokansaa.

Järkevä sijoitustoiminta ei ole peliä, vaan vakava bisnes. Ainakaan itse en halua altistaa vaivalla hankkimiani säästöjä sattumankaupalle. Siksi sijoittaminen tarkoittaa minulle suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä, säännöllisyyttä ja oman riskinsietokykyni mukaisten sijoituskohteiden huolellista valintaa. Näitä sijoittamisen perusperiaatteita hyödyntämällä kuka tahansa voi hypätä koronkoron kelkkaan hyvin pienilläkin sijoitussummilla ja aloittaa matkansa kohti taloudellisesti turvatumpaa tulevaisuutta.

Jarkko Aho

Kirjoittaja on yksityissijoittaja ja sijoituskirjailija