Akaan Seutu julkaisi 20.4.2022 painetussa sanomalehdessä artikkelin otsikolla ”Kunnossapitopäällikkö lähti Akaasta virkatehtävien laiminlyöntien takia.”

Minä en ole kunnossapitopäällikön virassani laiminlyönyt yhtäkään virkatehtävääni. Minulle ei myöskään ole missään vaiheessa ilmoitettu, että olisin jotain virkatehtävistä laiminlyönyt.

Akaan kaupungin tekninen johtaja Jaana Koota kertoo artikkelissa puuttuneensa kunnossapitopäällikön virkatehtävien laiminlyönteihin. Tämä väite ei pidä paikkaansa. Tekninen johtaja Jaana Koota kertoo myös, ettei ole huutanut minulle. Sekään väite ei pidä paikkaansa.

Tekninen johtaja Koota kertoo käyneensä yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa läpi toimintatapoihini liittyneitä palautteita. 15.2. pidettiin tilaisuus, ”epävirallinen kuuleminen”, jossa näitä ”palautteita”, mielestäni syytöksiä, on käsitelty. Tuosta tilaisuudesta laadittiin muistio, joka ei vastannut tilaisuuden kulkua. Muistion laati ja allekirjoitti henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori. Sain muistion sähköpostitse vasta 21.2. vs. tekninen johtaja/rakennuttaja-asiantuntija Kari Turvalta. Annoin muistioon oman totuudenmukaisen ja rehellisen vastineeni sähköpostitse 22.2. henkilöstöjohtaja Briitta-Liisa Sinivuorelle, vs. tekninen johtaja/rakennuttaja-asiantuntija Kari Turvalle ja kaupunginjohtaja Antti Peltolalle. ”Epävirallisessa kuulemisessa” 15.2. virkatehtävien laiminlyömisestä ei puhuttu, mutta viitattiin huolimattomuuteen virkatehtävien suorittamisessa. En ole ollut huolimaton virkatehtävissäni.

Kuitenkin otsikko 20.4. painetussa lehdessä on muotoiltu erittäin leimaavaksi ja loukkaavaksi minua kohtaan. Vastuu artikkeleiden otsikoinnissa on toimittajalla. En usko otsikoinnin olevan vahinko tai virhe, vaan pidän sitä täysin tahallisena ja harkittuna tekona, jolla pyritään vahingoittamaan ja jolla ei vain pyritä, vaan todella vahingoitetaan mainettani. Ala-arvoisella otsikoinnilla lyödään lyötyä ja nöyryytetään minua julkisesti.

Minulla on täysin puhdas omatunto. Minulla ei ole tarvetta pyytää anteeksi. Olen 14.4. Akaan Seudun verkkolehdessä ja 20.4. painetussa lehdessä julkaistussa artikkelissa selvittänyt lähtemiseni syyt totuudenmukaisesti.

Annoin lähtemiseni syistä haastattelun Akaan Seudulle, koska minua jäi harmittamaan se tapa, jolla minua, tehtävääni tunnollisesti hoitanutta virkamiestä, virkaurani loppuvaiheessa 7.2.–25.2. kohdeltiin.

Toni Helin