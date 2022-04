SPR Akaan osaston Kerran kuussa kuppila on joutunut olemaan valitettavan pitkän ajan suljettuna, kun koronatilanne on estänyt väkeä kokoontumasta. Nyt kun rajoituksia on lievennetty, Kuppila on auki keskiviikkona 27.4. kello 14–15.30 toimitila Sykkeellä Toijalassa, osoitteessa Valtatie 9.

Kahvittelun lomassa on erilaisia leikkimielisiä tehtäviä, vähän kevyttä tuolijumppaa ja myös bingoa.

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Sykkeelle voi tulla vaikka rollaattorilla ja ottaa kaverinkin mukaan. Mukavassa seurassa ja tuttavia tavatessa iltapäivä kuluu rattoisasti.