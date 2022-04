Toijala Hölkän lähtö vuonna 2019. Silloin ei aavistettukaan, että peräti 40 vuotta järjestettyyn tapahtumaan tulisi kahden vuoden tauko koronapandemian takia. Kuva: Tuulikki MoisioToijala Vauhti järjestää perinteisen Toijala Hölkän jälleen sunnuntaina 24. huhtikuuta kahden vuoden tauon jälkeen. Tapahtumaa on järjestetty peräti vuodesta 1982 lähtien, mutta koronapandemian takia jouduttiin pitämään kahden vuoden tauko.

Nyt hölkän ystävillä on taas mahdollisuus mitata kuntoaan tutulla reitillä Ketunpesien lenkillä ja Nahkialan koulun ympäristössä. Tapahtuma alkaa kello 12.

Aikuisille on tarjolla 10 kilometrin juoksu kilpa- ja kuntosarjoissa. Kuntosarjan voi taittaa rennosti myös ilman ajanottoa.

Nuorten sarjoissa 14-vuotiaat pojat juoksevat 3 kilometriä. Reitti lähtee koululta ja kiertää Nahkialanjärven kautta Hämeentien puolella takaisin maaliin.

14-vuotiaiden tyttöjen sekä 12-vuotiaiden tyttöjen ja poikien sarjoissa matkana on 2 kilometriä. 10-vuotiaat ja nuoremmat kirmaisevat kilometrin lenkin. Kilometrin lenkki juostaan koulun lähiympäristössä, ja kahden kilometrin juoksijat kiertävät sen kahteen kertaan.

Niin aikuisten kuin lasten kilpasarjoissa palkitaan kolme parasta juoksijaa. 10 kilometrillä jaetaan osallistumismitalit kaikille juoksijoille kilpa- ja kuntosarjoissa.

Kaikille juoksijoille on maalissa tarjolla hedelmä ja juotavaa. Kympillä on matkan puolivälissä huoltopiste, jossa on tarjolla vettä ja hunajaista Mehiläisenpisto-urheilujuomaa. Koululla toimii myös Vauhdin kisakioski.

Nyt odotetaan vain kevään edistymistä vauhdikkaasti, jotta lumet ehtivät sulaa ja lätäköt kuivua juoksijoiden tieltä. Kaikki juoksun ja hölkän ystävät toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi ikään katsomatta.

Toijala Hölkkään voi ilmoittautua ennakkoon Vauhdin kotisivuilla perjantaihin 22.4. asti. Myös paikan päällä voi ilmoittautua viimeistään tuntia ennen kisan alkua.

Lisätietoja osoitteessa http://toijalanvauhti.yhdistysavain.fi/.