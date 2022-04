Toijalan ABC palvelee remontin jälkeen entistäkin monipuolisemmin

Muun muassa ravintolapuoli uusii konseptiaan Pizza &Buffalla ja jälkiruokasirkuksella

Toijalan ABC:n väellä on iloista kerrottavaa. Pääsiäisen jälkeen alkava iso remontti uusii koko 20-vuotiaan liikenneaseman ilmeen ja tuo entistäkin monipuolisempia palveluita.

– Meille tulee Pizza& buffa- konsepti. Pizza Buffa sisältää lounasaikaan kaksi-kolme lämmintä ruokavaihtoehtoa ja niiden lisäksi tarjolla on aina uunituoreita itsevalmistettuja pizzoja, joilla asiakas voi täydentää annostaan, kertoo liikennemyymäläpäällikkö Tarja Nieminen.

– Lounasajan jälkeen jatketaan fiestabuffalla alkuiltaan. Siinä on erilaista lämmintä ruokaa, kuten kermaperunoita, kanansiipiä, lihapullia ja vastavalmistettuja pizzoja. Pizzakokki valmistaa pizzoja myös asiakkaiden toiveiden mukaan buffaan. Runsas salaattipöytä on koko ajan tarjolla. Lisäksi uutuutena tulee jälkiruokasirkus, jossa voi pikku rahalla jatkaa ruokailua pehmytjäätelöllä lisukkeineen.

Uudistusten lisäksi ruokapuolelle jäävät nykyinen ABC:n a’la carte lista, kahvila tuoreine vitriini – ja pullatuotteineen ja Hesburger.

Ravintolan asiakaspaikkojen määrä pysyy samana. Ruokailijoille luodaan entistäkin enemmän rauhallista ravintolamaista tunnelmaa.

Market uusii puolestaan kylmäkalusteitaan, ulkonäköään ja valikoimiaan.

– Kausituotteet nostetaan entistäkin paremmin esiin, samoin tuliais- ja lahjatavaravaihtoehdot. Markettiin tulee myös itsepalvelukassa yhdeksi vaihtoehdoksi, marketpäällikkö Terhi Jalonen kertoo.

Uudet tuulet jo toukokuussa

Toijalan ABC :n remontti valmistuu kokonaisuudessaan 19.toukokuuta mennessä. Silloin asiakkaat pääsevät testaamaan myös uusittua ulkoterassia ja palvelut paranevat myös kaivatun nostoautomaatin osalta.

– Remontin aikana market ja autonpesu palvelevat normaalisti, mutta ravintola- ja kahvilapuoli ovat pääsiäisen jälkeen kolmisen viikkoa kiinni, samoin Hesburger. Toki kahvia ja pikkupurtavaa saa remontin aikanakin.

– Kahvilapalvelut ja Hesburger avataan uudistettuina 12.toukokuuta ja ravintolapuoli uusine Pizza& Buffa-palveluineen avautuu viikkoa myöhemmin 19.toukokuuta, Tarja Nieminen kertoo.

ABC Toijala Akaa Sirkesalontie 2, 37800 Akaa

Puh. 010 767 2620