Akaa-Volleyn tie vie pronssipeleihin – VaLePa seitsemättä kertaa peräkkäin loppuotteluihin

VaLePa oli odotetun vahva kotisalissaan. Se vei toistamiseen lentopallon Mestaruusliigan puolivälieräsarjassa Akaa-Volleyta puhtaasti 3–0 (25–22, 25–21, 25–20). Näin koko sarja meni Janne Kangaskokon valmentamalle VaLePalle sekin 3–0. Akaa-Volley pelaa pronssimitaleista Hurrikaani Loimaata vastaan.

Sekä edellisessä pelissä kentän jättänyt Akaan Joni Mikkonen että VaLePan pelikuntoon toipuva Mikko Karjarinta olivat mukana alkuverryttelyssä, mutta kentällä miehiä ei nähty. Kumpikin on siten varmasti joukkueensa apuna mitaleista taisteltaessa.

Ensimmäisen erän hahmo oli kotijoukkueen Sakari Mäkinen kahdella tavalla. Ensinnäkin yleispelaaja oli hyökkäyksissään erehtymätön etenkin ottelun alun pitkissä taistelupalloissa. Ja toiseksi Mäkinen pelasti pallon peliin päätuomari Ari Hautalan selän takaa. Akaa-Volley lopetti pelaamisen, kun tulkitsi pallon tulleen väärin takaisin kentälle. Mainosaitojen takaa pallon saa kyllä pelastaa, mutta vain omalla kenttäpuoliskolla.

Kun Akaa-Volleyn torjunta ei ollut enää mukana VaLePan hyökkääjän oli helppo napauttaa pallo akaalaisten varpaille. Valmentajat Olli Kunnari ja Ossi Heino neuvottelivat kiistanalaisesta pallosta tuomarin kanssa vielä erätauolla. Uhkasivat vielä protestillakin, mutta sellaista ei lopulta jätetty.

Jiri Hänninen on huippukunnossa

Jos VaLePan Mäkinen otti näkyvän roolin ensimmäisessä erässä, kentän toisella laidalla pelannut Jiri Hänninen loisti toisessa. Kovakätinen yleispelaaja takoi palloa Akaan torjunnan läpi hyvillä tehoilla ja kirjautti tilastoihin lukemat 7/+5.

Akaa-Volley nousi erän lopussa jo melkein rinnalle 22 – 21. Lopulta ne pienet erot sekä passien tarkkuudessa että hyökkääjien huolellisuudessa veivät kotijoukkueen erävoittoon.

Kolmannen erän alku oli akaalaisittain surullinen. VaLePan kokeneen Mikko Eskon ässäsyöttö, Akaa-Volleyn passari Saku Tuomivaaran ja keskipelaaja Panu Pitkäsen epäonnistunut yhteistyö ja hakkuri Urpo Sivulan kaksi epäonnistunutta hyökkäystä pakottivat Kunnarin ottamaan aikalisän jo erän alussa tilanteen ollessa kotijoukkueelle 5 – 1.

Toinen aikalisä oli tarpeen, kun VaLePa oli noussut jo 10 – 4 johtoasemaan. Akaa-Volleylle sattui liikaa epäonnistumisia ratkaisuerässä. Syöttövirheet seurasivat toisiaan. Vastaanotto oli haparoivaa ja torjunnatkin jäivät puuttumaan. Nopeasti VaLePa oli kirinyt karkumatkalle 17 – 7.

Kymmenen pisteen takaa nousu erävoittoon VaLePan kaltaista lentopallokonetta vastaan oli sula mahdottomuus. Kun Akaa-Volleyn pelaajien otteet rauhoittuivat ja virheet vähenivät, joukkue nousi kuitenkin parhaimmillaan jo kahden pisteen päähän 21 – 19. Välieräsarja päättyi Sauli Sinkkosen syöttövirheeseen.

Ottelun jälkeen Kangaskokko kiitti Akaassa saavutettua niukkaa voittoa viisieräisessä kamppailussa.

– Se viime keskiviikon voitto Akaassa oli arvokas ja käänteentekevä tässä sarjassa. Sen jälkeen oli turvallinen olo tulla takaisin kotisaliin.

Akaa-Volleyn parhaana palkittiin Sivula, joka teki joukkueelleen 12 pistettä. Tuskin kunnianhimoinen hakkuri itse on kuitenkaan tyytyväinen 29 prosentin hyökkäystehoihin.

Pronssipelit edessä

Akaa-Volleyn pelaajien ei kannata tappiosta huolimatta ryhtyä ripottelemaan tuhkaa päälleen. Eikä siihen olisi aikaakaan. Liigataipaleen toistaiseksi menestyksekkäin kausi jatkuu vielä pronssimitalien tavoittelulla.

– Nyt on aikaa pienen hengähdykseen. Laitetaan porukka vireeseen ja tutkitaan huolella Hurrikaani Loimaan kuvioita, lupasi Akaa-Volleyn apuvalmentaja Hasse Mattila.

Ottelusarja ratkeaa paras kolmesta menetelmällä. Se joukkue, joka voittaa vastustajansa kahdesti, saa kaulaansa kauden 2021-22 pronssiset mitalit. Hurrikaanilla niitä on aiemmilta vuosilta kolme. Akaa-Volley metsästää ensimmäistään. Panokset ovat akaalaisittain kovat.

Runkosarjassa Akaa-Volley ja Hurrikaani Loimaa kohtasivat kolmesti. Akaa-Volley käänsi noista kohtaamisista kaksi edukseen. Odotettavissa on tasaisia ja jännittäviä kohtaamisia. Ensimmäinen niistä pelataan Loimaalla maanantaina 11.4. ja toinen keskiviikkona 13.4. Akaassa. Kolmas otatus – mikäli se on tarpeen – on sekin Akaassa torstaina 14.4.