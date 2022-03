25 000 hoitajaa menee lakkoon perjantaina, koska Tehy ja SuPer hylkäsivät valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen. Lakko koskee muun muassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. Lakko ei kuitenkaan suoraan vaikuta Akaan perusterveydenhuoltoon, va. johtaja hoitaja Marja Lehtonen kertoo.

– Suoraan se ei vaikuta ensimmäisessä eikä toisessa vaiheessa, mutta välillisiä vaikutuksia on jo nyt ja myös jatkossa. Lisäksi torstaina asetettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa myös meihin. Esimerkiksi taksia odottavan potilaan luokse ei voida jäädä ylitöinä odottamaan. Sitä on aiemmin ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen aikana hoidettu esimiesvoimin, Lehtonen kertoo.

Erikoissairaanhoidon potilaita Valkeakoskelle

Valkeakosken terveyskeskussairaalan pitää lakon takia pystyä ottamaan vastaan erikoissairaanhoidosta kaikki ne Valkeakosken, Akaan ja Urjalan potilaat, jotka ovat siirtokuntoisia.

– Se tarkoittaa sitä, että meidän pitää vastaavasti ottaa terveyskeskussairaalasta kaikki sellaiset potilaat, jotka eivät tarvitse lääketieteellistä sairaalatason hoitoa. Hyvä esimerkki ovat ikäihmiset, jotka odottavat hoivapaikkaa ja pääosin vanhustenhuolto on saanut heille paikat nyt järjestettyäkin. Myös kotisairaalan toiminta täytyy pitää kunnossa, jotta kaikki, jotka eivät tarvitse vuodepaikkaa, voidaan hoitaa kotona, Lehtonen avaa lakon vaikutuksia akaalaisille.

Järjestelyitä potilasturvallisuuden varmistamiseksi ei ole ainakaan vielä tehty.

– Tässä vaiheessa ei lakon takia ole tarpeen, mutta työvoiman muun saatavuuden suhteen ollaan tehty valmiussuunnittelua, Lehtonen sanoo.

Erikoissairaanhoidossa ajetaan kiireetöntä hoitoa nyt vauhdilla alas ja Taysissa lopetetaan toistaiseksi kaikki kiireetön hoito.

Neuvontapuhelin avautuu torstaina

Tays avaa lakon aikaisiin palveluihin keskittyvän yleisen neuvontapuhelimen, joka on torstaina 31.3. avoinna kello 16-18. Numero on 03 311 65550. Neuvontapuhelimessa ei tehdä hoidon arviointia eikä vastata yksittäisen potilaan hoitoon, terveystietoihin tai terveydentilaan liittyviin kysymyksiin. Perjantaista 1.4. lähtien neuvontapuhelin on avoinna joka päivä kello 7.30-16. Poliklinikoiden numeroihin ei lakkotilanteessa valitettavasti voida vastata, Tays tiedottaa.

Päivystys keskitetään

Tays Valkeakoskelle ei oteta torstaista lähtien uusia potilaita. Tays Valkeakoskella avoinna on vain dialyysihoito. Päivystys keskitetään Tays Päivystys Acutaan Tampereelle, ja Tays Valkeakosken yhteispäivystys suljetaan. Potilaiden tulee hakeutua ensisijaisesti kotikuntansa kiirevastaanotoille ja työterveyteen.

– Nyt on erityisen tärkeää soittaa päivystysavun numeroon 116117 ennen kuin lähtee liikkeelle, Lehtonen neuvoo.

Hätätapauksissa tulee soittaa hätänumeroon 112.