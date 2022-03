Ensi sunnuntaina 20.3. kello 17 vietetään Viialan kirkolla Majataloiltaa ajankohtaisella teemalla ”hyvä voittaa pahan valtakunnan”. Jeesuksen puheesta Luukkaan evankeliumin luvusta 11 lähtevä ajatus kuvaa hyvin myös sodan pahuutta ja mielettömyyttä.

Aiheesta alustaa lempääläläinen yhteiskuntakeskustelija ja vaikuttaja Piia Nurmela. Nurmela siirtyi pari vuotta sitten Tampereen NNKY:n toiminnanjohtajan tehtävästä kokopäiväiseksi sijaisäidiksi. Hänen sydäntänsä on lähellä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Hän on Lempäälän kunnanvaltuuston sekä kunnanhallituksen jäsen.

Majatalon musiikkivieras on laulaja, muusikko ja lauluntekijä Juhani Tikkanen. Aikaisemminkin Majatalossa vieraillut Tikkanen on noussut muutaman viime vuoden aikana ehkä Suomen suosituimmaksi gospelmusiikin esittäjäksi. Hänen herkkätunnelmaisia ja syvälle luotaavia lauluja kuulee usein radiokanavien soittolistoilla. Juhani Tikkanen kiertää seurakunnissa ja kouluissa yli 200 konsertin vuosivauhdilla. Hänen lauluistaan ja tulkinnasta pitävät kaikenikäiset kuulijat. Tikkasen laulu ”Väreissä” valittiin äskettäin Kotimaa-lehden kaikkien aikojen 100 merkittävintä hengellistä laulua -listalla sijalle 14. Hänen lauluissaan kuuluu pienen ihmisen elämän suuret kysymykset sekä iankaikkisen elämän toivo.

Majataloillan yhteislauluja säestää tuttuun tapaan Majatalon houseband. Tarjolla on kahvia ja suolapalaa. Lapsille on pyhäkoulu. Tilaisuuteen on ilmainen pääsy.

Juha Heinonen