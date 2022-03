Akaa-Volley voitti ensimmäisen puolivälieräottelunsa lentopallon Mestaruusliigassa, kun Raision Loimu kaatui Akaassa keskiviikkona 3–2. Loimu johti ottelua jo 0–2, mutta Akaa nousi takaa ohi.

Ratkaisevassa, pistein 15–10 päättyneessä viidennessä erässä Akaan yleispelaaja Kristo Kollo nöyryytti Loimua kolmella ässäsyötöllä lähes peräjälkeen. Akaan Seudulle Kollo toteaa, ettei ollut yllättynyt onnistuneesta pommituksesta.

– Olen ollut kauden mittaan hieman ihmeissäni siitä, että syöttö ei ole toiminut paremmin, koska olen mielestäni aika varma syöttäjä. Se, että ässiä nyt tuli, ei ollut minulle suuri yllätys. Sama olisi voinut sattua jollekin toiselle pelaajalle, mutta nyt oli minun päiväni, ja se sattui oikeaan kohtaan, virolainen Kollo kertoi pelin jälkeen äidinkielellään.

Sekä ennen peliä että kahden hävityn erän jälkeen Kollo oli vielä hermostunut mutta sanoo tietäneensä, että Akaa on vastustajaansa parempi.

– Minulla menee hermot silloinkin, kun ei pitäisi, mutta onneksi olen ainoa. Joukkueen muiden pelaajien rauhallisuus tasoittaa tilannetta. Muutimme kahden erän jälkeen muutamia pikkujuttuja, ja jos pystymme samaan, uskon että pääsemme tästä vaiheesta välieriin.

Akaa-Volley kohtaa Loimun tänään perjantaina Raisiossa puoli seitsemältä alkavassa toisessa välieräottelussa. Kristo Kollo uskoo, että Loimun pelaajille on hyvin vaikea päästä yli siitä, että he johtivat vieraissa 0–2 mutta hävisivät 3–2.

– Se tekee kipeää. Jos me olisimme hävinneet, olisi tilanne ollut meille todella vaikea, mutta nyt vaaka kallistui meille. Uskon, että heidän on vaikea lähteä perjantain peliin. Me olemme henkisesti niskan päällä, Kollo sanoo.