Vuoden 2021 äitiyspakkauksen yksittäisissä Laiskiainen-unileluissa on todettu turvallisuutta vaarantava valmistusvirhe. Tukesin päätöksellä tuote on päätetty vetää pois myynnistä ja muusta jakelusta. Päätös koskee yhtä tuote-erää. Mahdolliset vialliset tuotteet korvataan toisella unilelulla.

Yksittäisten unilelujen saumoihin voi muodostua tuotteen normaalissa käytössä aukko, josta lapsi voi päästä käsiksi tuotteen sisällä olevaan vanuun. Kyse on Tactic Games Oy:n valmistaman unilelun yksittäisistä tuotteista ja yhdestä Kelaan toimitetusta tuote-erästä. Uusia Laiskiainen-unileluja ei ole enää lähdössä asiakkaille.

Laiskiainen-unileluja on toimitettu vuoden 2021 äitiyspakkauksen saaneille asiakkaille. Lelun saaneita asiakkaita pyydetään tarkistamaan saamansa tuote. Tarkistus koskee tuote-erää, jonka tunnus on 56798/09-2020. Tieto tuote-erästä on sivusauman hoitolapussa.

– Jos tuote on virheellinen, asiakkaat voivat ottaa yhteyttä Kelan äitiyspakkauksen jakelijaan eli Suomen kirjastopalvelu oy:hyn korvaavan tuotteen hakemiseksi. Vain virheelliset tuotteet vaihdetaan uusiin. Jos tuotteessa ei ole mitään vikaa, asiakkaan ei ole tarpeen ottaa pakkauksen jakelijaan yhteyttä, Kelan tiedotteessa kerrotaan.