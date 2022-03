Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat saaneet monet järjestöt keräämään apua ukrainalaisille. Yksi näistä on Ukrainalaisten yhdistys Suomessa (Ukrainian Association in Finland), jonka kautta apua on ohjaamassa myös joukko Akaassa asuvia ukrainalaisia.

He toivovat tarvikkeita lahjoituksina kotinsa jättämään joutuneille sekä vapaaehtoisille maanpuolustajille. Kerääjät kertovat, että vapaaehtoiset maanpuolustajat tarvitsevat muun muassa tehokkaita radiopuhelimia, taskulamppuja, paristoja, otsalamppuja, varavirtalähteitä, matka-akkuja, vanhoja puhelimia (ei äly), maastokenkiä (koot 40–46), reppuja, lämpökerrastoja, villasukkia, vedenpitäviä vaatteita, taktisia vöitä, laseja ja käsineitä, luotiliivejä, suojalaseja, Kevlar-kypäriä, makuualustoja, makuupusseille, tyynyjä, peittoja, retkikeittimiä ja -kaminoita, telttoja, jätesäkkejä (200 litra), säilykkeitä, pussikeittoja, retkiruokia ja kuivalihaa.

Kerääjien mukaan naisten ja lasten vaatteita ei tällä hetkellä tarvita, koska niitä on lahjoitettu paljon.

Tarvikelahjoituksia kerätään Akaassa välivarastoon, josta ne jatkavat edelleen rekoilla Helsingin kautta Puolaan ja sieltä Ukrainaan. Keräyspisteet ovat avoinna 1.–4.3.: Satamatie 37, Toijala (Kiinteistö Oy Akaan Satamatie 37, Chymoksen rakennus) kello 10–12 ja 17–19 ja Viialassa Nahkatehtaan Kirppis, joka on avoinna kello 11–18.

Keräyksen järjestäjät toivovat, että toimitettujen tavaroiden mukaan laitetaan lista tuotteista.