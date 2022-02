Komediateatteri tarjoaa kreisikomediaa ja dekkarikomediaa – syyskausi tuo Kolmen kimpan ja Baskervillen koiran

Kreisikomedia Kolmen kimppa ja dekkarikomedia Baskervillen koira tekevät Tampereen Komediateatterin tulevasta syyskaudesta kiinnostavan. Teatterinjohtaja Panu Raipia uskoo, että kahdella ratsulla eteneminen herättää erilaiset teatterin ystävät ja yleisöt. Kassamagneetiksi osoittautunut 30-vuotisjuhlanäytelmä Levätkää rauhassa, Komisario Palmu ruoskii nyt komediateatterilaisia uusiin mittaviin produktioihin.

Tampereen Komediateatterin teatterinjohtaja Panu Raipia ja toimitusjohtaja Teemu Ojala odottavat, että teatterikärpänen puraisee suurta yleisöjoukkoa tulevana syksynä.

30 vuoteen ikään ehtinyt Komediateatteri on saanut koronapandemiasta huolimatta kantavaa tuulta purjeisiinsa juhlateoksellaan Levätkää rauhassa, Komisario Palmu. Näyttelijä Aimo Räsänen on tähdittänyt kantaesityksen valtakunnalliseen tietoisuuteen ja menestykseen.

Panu Raipia on vakuuttunut siitä, että suomalaiset janoavat etsiväarinoita. Ensi kesänä Komediateatteri marssittaa näyttämölle Seppo Jokisen ja Panu Raipian täysin korkkaamattoman Koskinen-tarinan. Kesäteatteriyleisö pääsee seuraamaan Komisario Koskinen ja pahanpuhujat -esitystä.

Syksyllä Komediateatterin päänäyttämön valtaa todellinen klassikko. Panu Raipia ohjaa Arthur Conan Doylen ja Ken Ludwigin Baskervillen koiran. Teatterinjohtaja luottaa, että Doylen tunnetuin Sherlock Holmes -seikkailu puhuttelee 2020-luvun suomalaista teatteriyleisöä.

Syyskauden toiseksi vetonaulaksi on valittu ranskalaislähtöinen Kolmen kimppa. Raipian ja Ojalan suuret odotukset kohdistuvat kimppakivan erityisasiantuntijaan Mika Nuojuaan, joka debytoi Kolmen koplan ohjauksellaan Komediateatterissa.

Heiskanen ja Hela vetonauloina

Komedia on tunnetusti rytmilaji. Siksi Komediateatteri miehittää Baskervillen koiransa takuuvarmoilla rytmityksen mestareilla. Ilkka Heiskanen sonnustautuu terävä-älyiseksi Sherlock Holmesiksi, ja Heikki Hela sukeltaa tohtori Watsonin maailmaan. Klassikkotarina rakentuu vahvojen ammattilaisten ja vetovoimaisten näyttelijöiden varaan.

Ilkka Heiskanen ja Heikki Hela sanovat, että 1900-luvun ensimmäisinä vuosina syntynyt Sir Arthur Conan Doylen kirjoittama The Hound of the Baskervilles on malliesimerkki ikivihreästä romaanista ja sen pohjalta dramatisoidusta näytelmästä, jolla on takuuvarma paikka jokaisella vuosikymmenellä ja eri aikakausien yleisöjen keskuudessa.

Heiskanen ja Hela nostavat arvostavasti teatterivieraat merkittävään rooliin dekkarikomedian liekkeihin leimahtamisessa. Kaksikko muistuttaa, että esityksen läpikantava jännite syntyy näyttelijöiden ja yleisön tiiviistä vuorovaikutuksesta.

– Baskervillen koiran harjoitukset ovat jo hyvässä vauhdissa. Työryhmällämme on vahva tekemisen meininki, pääosien tekijät vakuuttavat.

Ohjauksesta vastaava Panu Raipia vakuuttaa, että Komediateatteri räväyttää maailmalle kaikkien aikojen koskettavimman tulkinnan Baskervillen koirasta.

– Tarjoamme teatteriherkkua, ohjaaja kuvailee.

Muissa rooleissa ovat Veera Degerholm, Jere Riihinen ja Aku Sajakorpi.

Huomionarvoista on, että Baskervillen koira esitetään nyt ensimmäistä kertaa Suomen teatterin pääkaupungissa.

Nykyihmiset venyttävät suhde-käsitettä

Samaan aikaan, kun reippaat puolet tamperelaisista asuvat yhden ihmisen talouksissa, ja kun 44 prosenttia suomalaisista harrastaa viikoittain sooloseksiä eli itsetyydytystä, ja kun vielä 54 prosenttia ihmisistä käyttää säännöllisesti seksileluja, Komediateatteri valmistelee riehakkaasti ranskalaiskomediaa Kolmen kimppa.

Komediateatteri on palkannut parisuhdekomediansa ohjaajaksi kimppakivan erityisasiantuntijan Mika Nuojuan.

Nuojua tekee heti kättelyssä selväksi, ettei hän eivätkä näyttelijät Marika Heiskanen, Tuukka Huttunen ja Jere Riihinen mene sieltä, missä aita on matalin.

– On tärkeää muistaa, mikä on näytelmän alkuperäinen nimi – Une semaine, pas plus eli Viikko korkeintaan, Nuojua herättelee.

Ohjaaja korostaa, että alkuperäinen nimi kätkee kreisikomedian pähkinän, jossa on sytykkeitä hiostuttavaan elämänmenoon. Ranskalaisen Clément Michelin käsikirjoituksessa vilisee asianmukaisesti väärinkäsityksiä, nopeita käänteitä ja hermoromahduksia. Tarina on syntynyt 2010-luvulla. Kysymys kuuluukin, jaksaako kahden miehen ja naisen välinen suhde kiinnostaa tämän ajan avoimesta suhteesta, monisuhteesta tai polysuhteesta hurmaantuneita nautiskelijoita.

Nuojua teroittaa, ettei Kolmen kimppa korosta ranskalaisuutta, vaan tapahtumien keskipisteessä ovat viettiensä innoittamat ihmiset. Kimppatouhu voi tapahtua vaikka Mansessa.

Mikäli esitys ei tempaa yleisöä mukaan, näyttelijät näkevät muuten pimeästä salista kirkkaasti tuikkivat kännyköiden näytöt. Marika Heiskanen, Tuukka Huttunen ja Jere Riihinen ovat jo hitsautuneet erittäin intensiiviseksi ja luovaksi tiimiksi, joten he aikovat tarjota yleisöilleen komediaa, joka ravistelee käsityksiä aviopareista sekä niiden elämään mystistä virtaa syöksevistä kolmansista pyöristä.

Jere Riihisen kommentti pysäyttää: ”Vielä kaksi vuotta sitten en olisi uskonut, että koittaa päivä, jolloin olen Martinin housuissa Kolmen kimpassa. Esitys on yhtä jatkuvaa verbaalista tykitystä ja lukematon määrä toinen toistaan makeampia kohtauksia.”

MATTI PULKKINEN