Akaan kirkossa järjestetään jumalanpalvelus joka sunnuntai perinteiseen aikaan – Kirkkoneuvosto hylkäsi aikaisemman kantansa kiertävistä vuoroista

Akaan kirkkoneuvosto on tehnyt uuden päätöksen jumalanpalvelusten järjestämisestä. Kirkkoneuvosto päätti edellisen kerran syyskuussa 2021, että sunnuntain jumalanpalvelukset järjestetään vuonna 2022 kiertävinä vuoroina siten, että yhdessä taajamassa on jumalanpalvelus kello 10, yhdessä kello 18 ja yhdellä on tauko.

Jumalanpalvelusten toteuttaminen oli uudelleen esillä kirkkoneuvoston kokouksessa 13. tammikuuta, jolloin kirkkoneuvosto päätti, että helmikuusta 2022 alkaen Akaan kirkossa Toijalassa on sunnuntaisin jumalanpalvelus kello 10.

Päätöksen mukaan Viialan kirkossa järjestetään kello 11 jumalanpalvelus kuukauden toisena ja neljäntenä sunnuntaina ja iltaisin ensimmäisenä ja mahdollisena viidentenä sunnuntaina. Majataloilta järjestetään kolmantena sunnuntaina tammi-toukokuussa ja syys-marraskuussa. Muulloin kolmantena sunnuntaina on iltajumalanpalvelus tai muu hartaustilaisuus, kuten joulukuussa Kauneimmat Joululaulut.

Helmikuusta 2022 alkaen Kylmäkosken kirkossa on kappelineuvoston esittämään aikaan jumalanpalvelukset.

Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan ainakin yksi jumalanpalvelus striimataan sunnuntaisin.

Kirkkoneuvosto käsitteli jumalanpalvelusten järjestämistä Pirkko Nordin aloitteen pohjalta. Neuvoston jäseniin kuuluva Nord teki joulukuussa suullisen aloitteen, jossa hän esitti samanlaista jumalanpalvelusjärjestystä kuin syksyllä 2021.

Kirkkoherra Ali Kulhian valmistelemassa pykälässä kerrotaan, että Pirkko Nordin lisäksi useat seurakuntalaiset ovat olleet yhteydessä kirkkoherraan ja toivoneet useampien jumalanpalvelusten lisäksi, että Viialan kirkossa olisi jumalanpalveluksia myös aamuisin.

Valmistelutekstin mukaan Viialan kirkossa on käynyt jumalanpalveluksissa kaksinkertainen määrä, kun se on järjestetty aamulla kello 11, eikä illalla.

– Harvennetulla järjestämisvälillä ja iltakirkoiksi muuttamalla mennyt syksy jäi 257 käyntiä heikommaksi. Jos keväällä 2022 järjestäminen menee ihmisten mielissä ennakoimattomaksi milloin on aamukirkko ja milloin iltakirkko, todennäköisesti väki vähenee entisestään. Tämä ei liene tarkoituksenmukaista, vaan niillä on syytä olla selkeä kuukausirytmi, joka on helppo muistaa, valmistelutekstissä kerrotaan.

