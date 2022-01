Lainalaskuri on kätevä apu lainan hakemiseen

Lainan hakemisesta on tehty todella yksinkertaista ja helppoa. Lainaa hakiessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana ja valita juuri itselleen kaikkein parhaiten sopiva luotto. Tässä apuna toimii parhaiten lainalaskuri, joka auttaa sinua monella eri tavalla sekä edullisimman että sopivimman luoton etsimisessä. Lainalaskuri.com palvelu on helppo ja kätevä käyttää ja lainalaskurin puoleen kannattaa kääntyä jo, kun suunnittelet lainan ottamista.

Lainalaskuri auttaa sopivan lainan löytämisessä

Sivustomme lainalaskurin avulla voit löytää helposti ja nopeasti juuri omaan elämäntilanteeseesi sopivan luoton. Palvelun avulla voit myös kilpailuttaa jopa 30 eri pankin ja rahoituslaitoksen lainoja ja vertailla niiden tarjoamia ehtoja sekä vaatimuksia lainanottajan suhteen. Sivustomme lainalaskurin avulla voit hakea 1000 € – 70 000 € suuruista lainaa 1–15 vuoden maksuajalla. Kumppaneidemme tarjoamien lainojen korot alkaen 4,19 %.

Lainaa harkitessa kannattaa aluksi laatia budjetti. Miten suuret ovat kuukausittaiset tulosi? Ota huomioon kaikki säännölliset tulot palkkatyöstä, yritystoiminnasta ja esimerkiksi vuokratuloista. Laske seuraavaksi kaikki joka kuukausi maksamasi menot kuten vakuutusmaksut, puhelin, ja tietoliikennekulut, vuokramenot, harrastus- ja muut laskut. Ota huomioon myös muuttuvat kulut kuten se, paljonko käytät ruokakuluihin sekä vapaa-ajan menoihin. Jätä varaa myös yllättäville kuluille.

Jos maksettavanasi on aikaisempien lainojen lyhennyksiä, nämäkin menot tulee ottaa huomioon. Mieti myös, tulisiko aiempien lainojen yhdistäminen kyseeseen samalla kun olet ottamassa uutta lainaa. Kun kaikki menot ja tulot on laskettu yhteen, laskurimme avulla sinun on helppo selvittää, minkä suuruisen lainan omassa elämäntilanteessasi sinun olisi mahdollista ottaa ja minkälaisiin kuukausittaisiin lyhennyksiin pystyt sitoutumaan.

Miten lainalaskuri toimii?

Lainalaskuri on helppo käyttää ja sen avulla lainan kilpailutus on entistä helpompaa. Laskurin avulla voit suunnitella, miten lainan määrän muuttaminen vaikuttaa lyhennyksiin ja lainan maksuaikaan. Tämä auttaa sinua tulevaisuuden suunnitelmien tekemisessä ja juuri omaan elämäntilanteeseesi sopivan lainan löytämisessä. Lainalaskurin laskelmissa käytetään esimerkkikorkoa, joka on suuntaa antava eikä välttämättä lopullinen prosenttimäärä. Omalle lainallesi kohdistettu korkoprosentti määräytyy lainalaitoksen tekemän luottoarvion perusteella. Tähän vaikuttavat omat henkilökohtaiset tietosi, kuten tulojesi määrä, aikaisemmat luottosi sekä se, miten hyvin olet hoitanut talouttasi aikaisemmin.

Kun olet tehnyt laskelman lainlaskurin avulla, voit hakea lainaa helposti palvelumme kautta ja saat nopeasti tarjouksia eri luotonmyöntäjiltä omaan sähköpostiisi. Lainatarjouksista löydät lopulliset ehdot, joilla luottoa sinulle tarjotaan. Tarjouksista näet myös lopulliset korot, joilla sinulle myönnetään lainaa. Korkojen lisäksi voit vertailla myös eri lainojen kuluja.

Miten löydän edullisen luoton?

Erilaisten lainojen vertailu on avainasemassa, kun tavoitteenasi on löytää mahdollisimman edullinen luotto. Vaikka lainan tarve olisi akuutti, kannattaa käyttää hieman aikaa erilaisten luottojen ja niiden ehtojen vertailuun. Sivustomme palvelun avulla vertailusta on tehty erittäin nopeaa ja helppoa ja saat sen avulla lainatarjouksia nopeasti vertailtavaksesi. Tarkastellessasi erilaisia lainoja kannattaa kiinnittää huomiota niin lainan korkoihin, laina-ajan pituuteen kuin myös muihin lainaa koskeviin kuluihin, kuten luoton nostokuluihin sekä palvelu ja hoitomaksuihin. Todellinen vuosikorko kokoaa kaikki korot ja lainan muut kulut yhtään, joten tätä kannattaa käyttää vertailupohjana erilaisia luottoja tarkastellessa.

Kenelle lainalaskurin käyttö sopii?

Lainalaskurimme käyttö on todella helppoa ja sekä laskuria että hakulomaketta on erittäin yksinkertaista käyttää. Täytät vain omat tietosi palveluumme ja saat nopeasti tiedot eri lainanmyöntäjien tuotteista, joista voit valita itsellesi sopivimman. Edellytyksenä lainan saamiselle on, että olet täysi-ikäinen Suomen kansalainen eikä sinulla ole luottotietomerkintöjä. Olipa rahoitustarpeesi pieni tai suuri, voit itse päättää vapaasti, mihin lainarahat käytät. Kun olet löytänyt itsellesi parhaiten sopivan lainan, voit hyväksyä tarjouksen omilla pankkitunnuksillasi.



Laske sopiva kuukausierä ja kilpailuta lainat osoitteessa Lainalaskuri.com