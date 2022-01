Akaassa todennäköisin syy flunssan oireille on nyt korona – Ilmaantuvuus on yli tuhat: ”Testatut ovat vain jäävuoren huippu”

Koronan ilmaantuvuus jatkaa edelleen kasvuaan Akaassa. Uusia tartuntoja on kahden viime viikon aikana todettu 162 ja kahden viikon ilmaantuvuus on 1012,75 (tilanne 18.1.).

– Tauti on nyt niin yleinen, että jos saa flunssan oireita, se on todennäköisemmin koronaa kuin jotain muuta virusta, Akaan johtava ylilääkäri Tiina Määttä sanoo.

Määttä muistuttaa, että koronaluvut eivät kerro enää tartuntojen todellisesta määrästä, koska kotitestin positiivista tulosta ei tarvitse varmistaa virallisella testillä.

– Suurin osa tekee kotitestin eikä hakeudu viralliseen testiin. Resurssit eivät edes riittäisi siihen, jos mentäisiin aikaisempaan tapaan ja kaikki testattaisiin ja kaikille soitettaisiin. Testatut ovat vain jäävuoren huippu, Määttä sanoo.

Paheneminen tapahtuu usein viiveellä

Määtän mukaan tällä hetkellä näyttää siltä, että herkästi tarttuva omikronmuunnos ei ole keuhkoille yhtä rankka kuin deltavariantti.

– Samalla tavalla kuin deltan suhteen tauti on lapsilla ja rokotetuilla yleensä lievempi ja vakavampaa tautia voi olla rokottamattomilla ja rokottamattomilla riskiryhmäläisillä. Mutta vaikea vielä sanoa, minkälainen tauti on yksittäisen ihmisen kohdalla. Tällä hetkellä tartuntoja on niin paljon, että terveydenhuollossa ei pysytä seuraamaan jokaista sairastunutta ja oireita, ellei tila sitten heikkene ja sairastunut hakeutuu palvelujen piiriin. Pahenemisvaihe tulee yleensä viikon kahden kohdalla taudin alun jälkeen.

Paine terveydenhoidossa on nyt suuri

Koronatartunnat tuovat Määtän mukaan haasteita myös terveydenhuollon järjestämiselle, jos työntekijöitä on samaan aikaan pois oman tai lapsen koronatartunnan vuoksi.

– Toistaiseksi on pärjätty, mutta varmasti sekin hetki tulee, jolloin joudumme miettimään, miten palvelut järjestetään.

Eniten painetta terveydenhuollolle aiheuttaa tällä hetkellä palveluiden suuri kysyntä.

– Viestejä tulee eri yhteydenottokanavia pitkin paljon, ja hoidettavana ovat muutkin sairaudet kuin korona. Ensimmäisen koronavuoden ihmiset välttelivät terveydenhoitoon tulemista, mutta nyt paine purkautuu ja kysyntää on myös muiden sairauksien kuin koronan vuoksi.

Määtän mukaan kaksi vuotta kestänyt poikkeuksellinen aika näyttäytyy kasvavana kysyntänä kaikissa palveluissa, myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

– Kasvavaa kysyntää on pyritty ratkaisemaan muun muassa lisärekrytoinnein ja ostopalveluin, mutta siitä huolimatta kysyntä on tosi voimakasta, Määttä sanoo.