Pahuuden keskellä me kaipaamme hyvyyttä – Seuraa toivon tähteä

Tällä viikolla (18-25.1.22) vietetään kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa eri puolilla maailmaa. Kahdeksan päivän rukousjakso muistuttaa meitä Jumalan johdatuksesta ja lupauksista. Viikon teemana on ”Näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme kunnioittamaan häntä (Matt. 2:2).

Aihe viittaa Uuden testamentin suureen kertomukseen Jeesuksen syntymästä. Tähti oli kauan odotettu toivon merkki, joka ilmaisi Jumalan rakastavan läsnäolon koko ihmiskunnalle.

Lähi-idän kristityt kutsuvat meitä nyt rukousviikolla itämään tietäjien tavoin seuraamaan tähteä eli Kristusta ja kunnioittamaan Jumalaa.

Ihminen tarvitsee toivoa. Toivo antaa uskoa huomiseen ja kantaa vaikeiden ja raskaiden aikojen yli. Me etsimme valoa tässä hauraassa ja epävarmassa maailmassa, toivon sädettä kaukaa. Pahuuden keskellä me kaipaamme hyvyyttä. Me etsimme hyvää itsestämme, mutta heikkoutemme valtaa meidät niin, että oma toivomme pettää. Luottamuksemme on Jumalassa, jota ylistämme ja kunnioitamme.

Keskeltä ihmiskunnan pimeyttä taivaalle nousee tähti. Näemme siinä valon, joka läpäisee meidät toisistamme erottavan pimeyden syvyydet. Tähti ei valaissut vain tiettyä historiallista hetkeä, vaan sen valo loistaa edelleen ja muuttaa historian kulun.

Läpi aikakausien aina tähden ensi-ilmestymisestä saakka maailma on tullut tuntemaan Kristuksen seuraajien elämässä Pyhän Hengen innoittaman toivon. Heidän elämänsä todistaa Jumalan toiminnasta historiassa ja Pyhän Hengen pysyvästä läsnäolosta. Historian vaiheiden ja olosuhteiden muuttumisesta huolimatta Ylösnoussut loistaa yhä edelleen liikkuen läpi historian virran merkkivalona, joka ohjaa kaikkia hänen täydelliseen valoonsa ja voittaa pimeyden, joka erottaa meitä toisistamme.

Kaipuumme voittaa meidät toisistamme erottava pimeys laittaa meidät rukoilemaan ja tekemään työtä kristittyjen ykseyden puolesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön sanoin: ”Kristillisen uskon mukaan Jumala kutsu ihmisiä epätoivosta toivoon, pimeydestä valoon. Sanoma toivosta kutsuu meitä rukoilemaan ja toimimaan. Haasteiden ja vaikeuksien keskellä uskomme, että Jumala toimii kauttamme luodakseen maailman, missä oikeudenmukaisuus, rauha ja ihmisten välinen solidaarisuus toteutuvat.”

Rukousviikolla meitä kutsutaan myös itsetutkisteluun: rakennammeko omilla valinnoillamme oikeudenmukaisuutta ja toivoa maailmaan?

Herra Jumala, valaise tiemme edellämme kulkevan Kristuksen valolla ja johda meitä. Valaise meidät ja asu meissä. Johda meitä löytämään pieni seimi sydämessämme, siellä missä suuri valo vielä nukkuu. Valon Luoja, me kiitämme sinua lahjastasi, tähdestä, jonka valo ei hiivu eikä himmene, Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme ja Pelastajastamme. Anna hänen olla merkkivalona pyhiinvaelluksellamme. Paranna haavamme ja vedä meitä yhä lähemmäksi Valoa, että löytäisimme ykseytemme hänessä. Aamen.

Jaana Alasentie

Kirjoittaja on Akaan seurakunnan seurakuntapastori