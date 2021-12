Sairaanhoitopiiri ohjeistaa: Kotitestit ovat luotettavia nykyisessä tautitilanteessa – positiivista tulosta ei ole enää välttämätöntä varmentaa PCR-testillä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan kotona tehtävät antigeenitestit, arkikielessä kotitestit tai pikatestit, soveltuvat akuutin koronatartunnan toteamiseen silloin, kun potilas on oireinen.

– Ne ovat varsin luotettavia nykyisessä tautitilanteessa, sairaanhoitopiirin tiedotteessa kerrotaan.

Antigeenitestit tunnistavat tartunnan parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää.

– Jos oireet ovat lieviä eikä sairastunut kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, voi hyvin tehdä antigeenikotitestin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on päivittänyt koronaviruksen antigeenikotitestin tuloksen varmentamiseen liittyviä ohjeita keskiviikkona 22.12.2021. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ohjeistukseen pohjaten linjannut, että antigeenikotitestillä saatua positiivista tulosta ei tarvitse enää varmentaa PCR-testillä, ellei tarvita virallista eristyspäätöstä.

Kontakteja vältettävä positiivisen tuloksen jälkeen

Koronakotitestistä tai laboratoriossa tehdystä PCR-testistä positiivisen tuloksen saaneen tulee aina välttää omaehtoisesti kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin eli pysyä kotona kymmenen vuorokauden ajan. Aika lasketaan oireiden alusta. Jos sairastunut on oireeton, aika lasketaan testipäivästä. Lisäksi perheen rokottamattomien henkilöiden tulee jäädä kymmeneksi päiväksi omaehtoiseen karanteeniin. Muille kontakteille tulee kertoa mahdollisesta altistumisesta.

– Jos sairastunut tai hänen karanteeniin jääneet perheenjäsenensä tarvitsevat eristyksestä tai karanteenista virallisen päätöksen esimerkiksi työnantajaa varten, tulee sairastuneen täyttää koronakysely OmaTays.fi-sivustolla, kun hän on saanut laboratoriovarmistuksen PCR-testillä koronatartunnastaan, sairaanhoitopiirin tiedotteessa todetaan.

Karanteeni- ja eristyspäätöksien saamisessa on tällä hetkellä viivettä, koska koronajäljitys on ruuhkautunut Pirkanmaalla. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvien tartuntojen leviämisen ehkäisy on jäljityksessä katsottu kiireellisimmäksi.

Mikäli koronaan sairastuneen yleisvointi heikkenee, tulee olla yhteydessä oman kotikunnan terveydenhuoltoon.

– Päivystysaikaan soita tarvittaessa päivystysapunumeroon 116 117 tai hätätapauksessa 112.