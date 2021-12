Akaan koronatilanne on vakavin koko pandemian aikana – Seitsemässä päivässä 50 tartuntaa, kaupungin perusturvatoimi pyytää asukkailta apua

Akaan koronatartunnat ovat edelleen kasvussa ja tilanne niin vakava, että ma. perusturvajohtaja Elina Anttila ja johtava ylilääkäri Tiina Määttä esittävät vetoomuksen Akaan asukkaille.

Pirkanmaalla päiväkohtaisten koronatartuntojen määrä on ollut viime päivinä jälleen nousussa. Keskiviikon aikana Pirkanmaalla todettiin 235 uutta tartuntaa. Koronatartuntaluvut jatkavat edelleen kasvuaan myös Akaassa. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana on tartuntoja todettu 50. Tartuntojen jäljitystyö on parhaillaan käynnissä, mutta jäljitystyö on ruuhkautunut tartuntojen määrän nopeasti kasvaessa. Myös muut kiireettömät terveydenhuollon palvelut ovat nykyisessä koronatartuntatilanteessa ruuhkautuneet ja erityisesti puhelinyhteyden saaminen terveyspalveluihin on heikentynyt, Akaan kaupunki tiedottaa.

Terveydenhuolto tarvitsee apua

Tilanne on haastavin koko pandemian aikana.

– Terveydenhuolto tarvitsee nyt apuanne. Olkaa yhteydessä meihin sähköisten kanavien kautta, jos se vain on teille mahdollista. Turvataan puhelinyhteyden saaminen heille, joilla ei ole muita keinoja ottaa yhteyttä. Jääkää rauhassa odottamaan meiltä yhteydenottoa. Useammat yhteydenottoyritykset terveydenhuoltoon kuormittavat henkilöstöä turhaan ja pahentavat tilannetta entisestään, Anttila ja Määttä vetoavat.

Tilanne on vakava tartuntojen määrän kasvun, palvelujen saatavuuden ja henkilöstön riittävyyden osalta.

– Tehdään yhdessä kaikkemme, että tästäkin selvitään.

Kaikissa kohtaamisissa muistakaa edelleen käyttää maskia, huolehtia käsihygieniasta ja pitää turvavälit sekä pysyä kotona, mikäli infektio-oireita ilmenee. Noudattakaa suosituksia. Rokote suojaa vakavalta koronataudilta, joten rokotteen ottaminen on ehdottoman tärkeä keino suojata itsensä ja muut.