Eila Pennanen kuunteli sodan ääniä jouluna 1942 Syvärillä, ”Onnittelin itseäni, kun pääsin sieltä pois” – Satavuotias akaalainen pitää kiinni yhdestä lapsuutensa jouluperinteestä

Satavuotias Eila Pennanen muistaa lapsuudenjoulut isoina ja upeina juhlina, joiden valmistelu alkoi lipeäkalasta ja sahdista.

– Jouluvalmistelut alkoivat siitä, kun lipeäkala laitettiin likoamaan ja sahdintekijä Miina ilmestyi taloon, Pennanen kertoo.

Pennanen (o.s. Rekola) on varttunut maatalossa Sysmässä. Perheeseen kuului 12 lasta, kolme poikaa ja yhdeksän tyttöä. Pennanen on sisarussarjan kahdeksas. Pennasen lisäksi elossa on hänen 93-vuotias pikkusiskonsa.

Äiti teki ruuat ja lahjat

Jouluna lapsuudenkodin tuvassa jatkettava pöytä laitettiin täyteen mittaansa, pöydälle levitettiin valkoinen liina ja salin juhlakalusto tuotiin tupaan. Tuvan lattialla oli iso joulukuusi.

Jouluaterialla isä istui pöydän päässä. Oman perheen lisäksi siihen osallistui myös talon työväkeen kuulunut Antti.

Joulupöytään kuuluivat lipeäkalan lisäksi perinteiset laatikot ja rosolli sekä riisipuuro ja sekahedelmäsoppa.

– Äiti oli lähtöisin Karjalasta ja hyvä kokkaamaan, Pennanen kertoo.

Pennasen äiti oli koulutukseltaan meijerikkö ja tullut aikanaan Sysmään meijerille töihin. Tulevan aviomiehensä hän tapasi, kun tämä toi meijerille maitoa.

Pennanen on jälkeenpäin ihmetellyt äidin isoa joulu-urakkaa, sillä äiti teki perheelle myös lahjat.

– Hän teki ne varmaan vuoden mittaan, kun oli kätevä käsistään. Tytöille oli nukkea ja vaatetta. Lahjat eivät olleet ihmeellisiä, mutta kuitenkin jokaiselle oli jotakin.

Isällä oli asiaa talliin

Lahjat jakoi isän esittämä joulupukki.

– Aina kun joulupukki kävi meillä, isä oli lähtenyt talliin katsomaan hevosia. Meni monta vuotta ennen kuin tajusin, että möreällä äänellä puhuva joulupukki on isä. Hän meni ihan täydestä, Pennanen nauraa.

Idyllisiin joulumuistoihin kuuluu myös matka joulukirkkoon.

– Lapsena pakkasta ja lunta tuntui olevan aina paljon. Se oli upeaa, kun joka talosta lähdettiin hevosella kirkkoon.

Pennasen lapsuudenkoti on edelleen olemassa Sysmässä. 1700-luvulta asti suvun hallussa ollutta tilaa isännöi Pennasen vanhimman veljen poika.

Sotajouluna tarjolla oli lientä

Jos lapsuudenjoulut ovat jääneet Pennasen mieleen idyllisinä juhlina, sota-ajan joulumuistot vievät Pennasen toisenlaisiin tunnelmiin. Pennanen oli jouluna 1942 ilmavalvontalottana Syvärillä, jossa hänestä koulutettiin radisti.

– Kuuntelin ja katselin siellä sodan ääniä ja valoja, ampumista ja raketteja. Olin koulutuksessa ehkä viikon pari, jonka jälkeen palasin Aunukseen. Onnittelin itseäni, kun pääsin pois Syväriltä.

Rintamalla joulu ei tuntunut joululta.

– Meillä ei ollut minkäänlaisia joulun merkkejä. Koko ajan piti olla sisällä, ulos ei saanut mennä. Jouluruokia ei ollut, vaan ravinto oli jotain lientä. Ruuasta oli suoranaisesti pulaa. Vuosi -42 oli vaikea vuosi, jolloin eturivissä olleet sotilaat joutuivat olemaan ihan nälissään.

Pennasen mukaan seuraavana jouluna ruokatilanne oli parempi ja tarjolla oli jopa riisipuuroa.

Suru kadonneista ystävistä

Pennanen pelkäsi joutuessaan pahoihin paikkoihin, mutta pelko ei lamaannuttanut häntä. Pennanen kertoo, kuinka hän kerran Aunuksessa teki ilmahälytyksen havaittuaan kaksi lentokonetta.

– Korkealta tornista näin, kuinka ilmavalvontatykistö ampui koneita. Toinen putosi mutta toista ei pystytty ampumaan, kun minä ja torni olimme siinä välissä. Kun toinen koneista putosi, se kääntyi ylösalaisin. Ensin putosivat tossut, sitten mies ja sitten kone.

Karut muistot nousevat mieleen sodan merkkipäivinä. Silloin Pennanen suree sodassa kuolleita ystäviään ja tuttaviaan, joista ei jäänyt jäljelle kuin tuntolevy.

– Täydellinen tuhoutuminen oli kauheaa. Niistä ajatuksista en pääse eroon. Ne tulevat mieleen veteraanipäivänä ja kaatuneitten muistopäivänä.

Ikävistä muistoista huolimatta Pennanen ei ole koskaan katunut, että lähti lotaksi.

– Se kuului asiaan, ja veljenikin olivat siellä. Oli kyse olemassaolosta. Äiti ja isä eivät meitä kieltäneet eivätkä käskeneet, vaan valinta oli jokaisen oma. Olihan se kova koulu mutta toisaalta se opetti, että on olemassa myös paljon hyviä asioita. Niille osaa antaa arvoa.

Pennanen muistaa äidin olleen todella vihainen, kun selvisi, että lottapiiri oli lähettänyt 20-vuotiaan tyttären sotatoimialueelle yksin eikä yhdessä muiden lottien kanssa.

– Äiti sanoi kirjoittavansa lottapiirin puheenjohtajalle, että lähettäisikö hän omia tyttäriään sinne. Silloin hän oli todella huolissaan, mikä olikin ihan aiheellista. Olin aseeton ja täysin avuton. Jos jotain olisi sattunut, ei olisi voinut edes puolustautua.

Pennanen palasi sodasta kotiin syksyllä 1944. Arki alkoi vaatehankinnoilla.

– Isä vei minut kyläsuutarille, joka teki minulle saappaat. Äidin kanssa menimme kyläkauppaan, josta minulle ostettiin takki. Siellä ei ollut kuin yksi takki, joka oli varmaan kauppiaan minulle hankkima. Silloinhan vaatteita ei tahtonut saada mistään. Myöhemmin äiti teki meille tytöille mekkoja ikkunaverhoista, Pennanen kertoo.

Lämmin ja turvallinen joulu

Toijalassa 20 vuotta sosiaalisihteerinä työskennellyt Pennanen jäi leskeksi vuonna 1993. Vantaan kaupunginlakimiehenä työskentelevä tytär ja 23- ja 18-vuotiaat tyttärenpojat asuvat pääkaupunkiseudulla.

Nykyisen Pennanen haluaa viettää joulua kotona omassa rauhassaan.

– En halua lähteä kotoa minnekään. Minua ei haittaa tippaakaan yksinäisyys eikä haittaa nytkään. Kun ensimmäistä kertaa olin jouluna yksin, mieleen tuli sota-aika. Silloin olin onnellinen, että oli lämmintä, turvallista ja kaapissa ruokaa.

Yhdestä lapsuuden jouluperinteestä Pennanen aikoo pitää kiinni tänäkin vuonna.

– Teen riisipuuroa ja sekahedelmäsoppaa. Muun saa kaupasta valmiina, Pennanen sanoo.