Uudet joululahjaideat

Taas on aika ostaa joululahjoja. Lahjoilla voi muistaa läheisiä ja osoittaa heille rakkautta. Parhaat lahjat ovat lahjansaajan näköisiä ja tietysti laadukkaita. Kun hankit laadukkaan lahjan, siitä on iloa moniksi vuosiksi.

Voi kuitenkin olla hankalaa keksiä, mikä olisi hyvä lahja kenellekin. Usein harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvät esineet ovat erinomainen valinta. Krääsä kannattaa unohtaa ja ostaa jotain kestävää ja hyödyllistä. Tähän artikkeliin on koottu uusia ja erilaisia joululahjaideoita, jotka taatusti muistetaan ja jotka ilahduttavat pitkään.

Tissot Seastar -rannekello joululahjaksi miehelle

Tissot Seastar -tuoteperheen rannekelloissa yhdistyy upea ulkonäkö ja toimivuus. Rannekello on erinomainen lahja miehelle. Sveitsiläistä laatua ja ajatonta tyyliä. Tissotin kello ilahduttaa varmasti vuosikymmenestä toiseen ja lahjan antaja tulee varmasti monesti mieleen kelloa katsoessa. Tissot Seastar -rannekellot sopivat mahtavasti sekä sporttiseen tyyliin että business-tyyliin.

Tissot Seastar -sukeltajankellot ovat vedenpitäviä. Niissä on selkeä kellotaulu sekä itsevalaisevat osoittimet ja tuntimerkinnät. Tuoteperheestä löytyy eri värisiä kellotauluja sekä eri materiaaleista valmistettuja hihnoja, joten jokaiseen tyyliin ja makuun löytyy sopiva. Tissot-rannekellot löydät Pirkan Kellon verkkokaupasta ja Tampereen keskustan myymälästä.

Lastenhuoneen matto lahjaksi lapsiperheeseen

Lastenhuoneen matto on erinomainen lahja lapsiperheelle. On kivaa, kun lapsen lempiasiat näkyvät myös lastenhuoneen sisustuksessa. Hienosti kuvioitu matto tuo iloa lapselle joka ikinen päivä. Tuppu-Kalusteen verkkokaupasta saat lasten matot edullisesti ja nopealla toimitusajalla.

Tuppu-Kalusteen lastenhuoneen mattojen valikoimasta löytyy eri kokoisia ja mallisia mattoja, eli sopivia vaihtoehtoja löytyy niin pieniin kuin isoihinkin lastenhuoneisiin. Monissa matoissa seikkailee yksisarvisia, dinosauruksia ja muita lasten suosikkihahmoja. Valikoimassa on sekä kirkkaanvärisiä mattoja että hillitymmän värisiä, joten löydät varmasti vaihtoehdon, joka sopii myös kodin muuhun sisustukseen.

Helppohoitoisuus on tärkeä ominaisuus lapsiperheen matoissa. Siksi matot on valmistettu matalanukkaisista materiaaleista, jotka on helppo pitää puhtaana.

Reolink Valvontakamerajärjestelmä

Reolinkin laajasta valikoimasta löytyy valvontakameroita kaikkiin kohteisiin. Kameran voi asentaa esimerkiksi mökille, veneeseen tai kotiin. Valvontakamera on mainio lahjaidea, koska siitä on saajalleen iloa ja hyötyä pitkään. Enää ei tarvitse olla huolissaan siitä, mitä mökillä tai veneellä tapahtuu, kun itse ei ole paikalla, vaan tilanteen voi tarkistaa milloin tahansa. Valvontakamera sopii mahtavasti myös riistakameraksi.

Reolinkin valvontakamerat saat Luurinetistä nopealla toimitusajalla. Valikoimasta löytyy sekä ulko- että sisäkäyttöön tarkoitettuja kameroita ja niiden lisävarusteita. Langattomat, ladattavalla akulla varustetut kamerat ovat käteviä ja helppokäyttöisiä.

Ryhmä Hau -lelut

Televisiosta tuttu Ryhmä Hau on monen 2–6-vuotiaan lapsen suosikkiohjelma. Sen lisäksi, että sarjaa katsotaan televisiosta, sen hahmot tulevat usein seikkailemaan lasten omiin leikkeihin. Siksi nämä lelut löytyvätkin hyvin monen lapsen lahjatoivelistalta.

Lasten24-verkkokaupassa on Suomen suurin Ryhmä Hau -lelujen tuotevalikoima. Valikoimasta löytyy paljon esimerkiksi pehmoleluja, autoja, figuureja, palapelejä ja paljon muuta. Lelujen lisäksi Lasten24.fi:stä löydät myös pehmeät paketit, kuten pyyheliinat, pussilakanat ja torkkupeitot. Tässä on lahja, josta pieni Ryhmä Hau -fani varmasti ilahtuu!

Vaimolle tai äitille lahjaksi timanttisormus

Mitäpä, jos ostaisit lahjaksi jotain joka kestää – ikuisesti? Kultasepät Andreasenilta löydät upeat Isla-timanttisormukset vaimolle tai äidille. Sormus saa varmasti liikutuksen kyyneleet kohoamaan lahjansaajan silmiin. Malliston sormuksia on saatavilla eri kullan sävyissä, joten jokaiseen makuun löytyy sopiva. Sormukset valmistetaan Tampereella tilaustyönä asiakkaan mittojen mukaan, joten sormuksen hankintaa ei kannata jättää ihan viime tippaan.

Vintage-vaikutteinen Isla-sormusmallisto on julkistettu kevättalvella 2021. Sormuksissa yhdistyy kauniisti trendikkyys, käytettävyys ja menneiden aikojen tunnelma. Tämä on täydellinen lahja kaikille romantikoille!

Matkalaukku tai lentolaukku

Pitkään on eletty poikkeusaikoja, jolloin matkustamaan ei ole päässyt tavalliseen tapaan. Kun rajoitukset hellittävät, ihmisillä on kova hinku päästä jälleen matkustelemaan. Ja reissulle tarvitaan tietysti uusi laukku! Lentolaukku sopii lyhyemmille reissuille, kuten risteilyille. Siihen mahtuu noin yhden viikonlopun tavarat ja vaatteet. Matkalaukut ovat isompia, joten ne ovat käteviä pitemmille reissuille lähdettäessä.

Matka- tai lentolaukku on täydellinen lahja reissaamisesta tykkäävälle henkilölle. Se on tarpeellinen, käytännöllinen ja pitkäikäinen tuote. Matka- tai lentolaukku on mainio lahjaidea myös nuorelle. Laadukas laukku palvelee käyttäjäänsä vuodesta toiseen. Laadukkaat matka- ja lentolaukut saat Laukkuni.fi verkkokaupasta nopealla toimitusajalla. Monipuolisessa valikoimassa on malleja Samsonitelta, American Touristerilta ja Cavalierilta.

Puhelimen suojakuori omalla kuvalla

Omakuori.fi:ssä voit itse suunnitella puhelimeen suojakuoret omalla kuvalla. Tämä on erinomainen lahja esimerkiksi isovanhemmille. Voit painattaa kuoreen vaikkapa lapsenlapsen kuvan. Näin kuva kulkee mukana kaikkialle ja isovanhempi voi helposti palata muistoissaan yhteisiin hetkiin ja esitellä tuttaville rakkaan kullannupun kuvaa. Valikoimasta löytyy eri mallisia suojakuoria suosituimmille puhelinmerkeille ja -malleille.

Kuoreen voi painattaa kuvan tai tekstin tai niiden yhdistelmän. Helppokäyttöisellä editorilla painatuksen suunnitteleminen on yksinkertaista ja nopeaa. Saat tehtyä helposti uniikit puhelimen suojakuoret, jollaisia ei varmasti muilta löydy!

Jos tilaat Omakuori.fi palvelusta suojakuoret omalla kuvalla joululahjaksi, niin huomioi tilaustuotteen kahden viikon toimitusaika – eli tee tilauksesi ajoissa, jotta lahja ehtii ennen joulua perille!