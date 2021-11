Akaan kaupunki määräsi Viialan nahkatehtaan tiloihin sadan neliön kokonaisuuteen rakennetut saunan, suihkun, wc:n, keittiön, oleskelutilat ja bändin treenitilat purettaviksi välittömästi. Aihetta käsittelevät jutut nousivat Akaan Seudun luetuimmiksi uutisiksi kuluneella viikolla.

Hankkeeseen ryhtynyt osakkeen C3 omistaja toteaa Akaan kaupungille jättämässään oikaisuvaatimuksessa muun muassa, että hän haki rakennuslupaa jälkikäteen koska ei ollut tietoinen kyseisten muutostöiden luvanvaraisuudesta.

– Kiinteistöosakeyhtiössä on tehty vastaavanlaisia muutostöitä vuosien varrella hyvin paljon, eikä muiden osakkeiden muutostyöt ole vaatineet erillistä rakennuslupaa. Kiinteistöosakeyhtiön tiloissa on tälläkin hetkellä useampi saunatila, teatteri, harraste- ja toimistotiloja sekä muita vapaa-ajan tiloja, omistaja kirjoittaa.

Akaan kaupungin tulisi selvittää, mitä Nahkatehtaan seinien sisään on vuosien varrella noussut. Kun se on selvillä, pitää seuraavaksi varmistua siitä, että kaikkia kaupungilta rakennuslupaa hakeneita on kohdeltu ja kohdellaan jatkossakin samalla tavalla. Kansalaisten yhdenmukainen kohtelu on yksi tärkeimpiä oikeusvaltiomme kulmakiviä. Jos sen mukaisesti on Akaassakin toimittu, lienee esitettyihin väitteisiinkin helppo vastata.

