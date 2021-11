Kylmäkosken ja Sahurin päiväkodeissa on todettu yksittäisiä koronatartuntoja tällä viikolla. Yksiköiden toiminta jatkuu kuitenkin normaalisti. Tartunnanjäljitys on kontaktoinut kaikki altistuneet puhelimitse. Mahdollisesti altistuneet on myös kontaktoitu joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

– Koronavirusta liikkuu yhteiskunnassamme laajalti. Tartuntojen estämiseksi on erityisen tärkeää suojata itsensä koronarokotuksilla, huolehtia maskien oikeaoppisesta ja ohjeidenmukaisesta käyttämisestä, huolellisesta käsihygieniasta sekä pysyä ylähengitystieoireisena kotona, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan yli 12-vuotiaiden rokottamattomien henkilöiden, rokotettujen sote-alalla työskentelevien ja vakavalle koronavirukselle alttiiden rokotettujen henkilöiden on syytä hakeutua herkästi koronavirustestaukseen, jos koronavirukseen sopivia oireita ilmenee. Niitä ovat esimerkiksi tukkoisuus, nuha, päänsärky, lämpöily. Alle 12-vuotiaiden lasten koronavirustestaus ei THL ohjeiden mukaisesti ole aina tarpeenmukaista.

Lisätietoja alle 12-vuotiaiden lasten koronatestaamisesta lisätietoa löytyy THL:n verkkosivuilta.

