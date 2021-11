Lentopalloseura Akaa-Volley täytti kymmenen vuotta jo viime vuonna. Koronapandemia siirsi juhlaottelun kuten niin monet muutkin juhlat tässä maassa vuodella eteenpäin.

Nyt on kuitenkin kaikki valmista. Lauantaina 20. marraskuuta kello 17 alkava kotipeli Hurrikaani Loimaata vastaan on Akaa-Volleyn juhlaottelu. Muodollisuudet alkavat jo kello 15.30, jolloin kutsuvieraille ja Akaa-klubilaisille on ruokatarjoilu Monitoimihallin yläkerrassa. Ruokailun yhteydessä kuullaan seuran puheenjohtaja Torsti Mahlasen tervetulosanat ja kaupunginjohtaja Antti Peltolan tervehdys juhlivalle seuralle.

Pelikentällä kuullaan ennen ottelun alkua Lentopalloliiton toimitusjohtajan, moukarinheiton takavuosien suurmiehen Olli-Pekka Karjalaisen puhe.

Hurrikaani on oiva vastustaja Akaa-Volleyn juhlapeliin. Yhteistyö seurojen ja kannattajajoukkojen välillä on ollut tiivistä, Hurrikaanin peräsimessä on Akaa-Volleyssakin valmentanut Jussi Heino ja keskitorjujana nähdään vielä viime kaudella Akaassa pelannut Aleksi Kaatrasalo. Alkavalla kaudella Akaan yleispelaajana puolestaan nähdään Loimaalta lähtöisin oleva Kasimir Vuorinen.

Kun juhlapeli on ohi, Akaa-Volleyn ja fanien yhteinen juhla jatkuu Akaan Keilahallilla.