Päivölän opiston kuvataidelinja on järjestänyt yhteistyössä FixC osuuskunnan kanssa yleisölle avoimia mediataidetapahtumia vuodesta 2016. Yhteistyö on mahdollistanut kansainvälisen nykytaiteen näkemisen Sääksmäen vanhassa kulttuurimaisemassa.

Lauantaina 20.11. kello 18 Päivölän opiston auditoriossa järjestetään Ranskalaisen elokuvan ja suomalaisen nykytaiteen ilta, johon on vapaa pääsy. Tarjolla on myös virvokkeita ja pientä purtavaa arkkitehtuuri- ja kuvataidelinjan oppilaiden organisoimasta puffetista. Samalla on mahdollisuus tutustua kuvataidelinjan toimintaan ja tiloihin.

1970-luvun alussa perustettu ranskalainen CJC – Collectif Jeune Cinéma edistää kokeellisen elokuvan levitystä ja esittämistä ja jakaa tietoutta kokeellisesta elokuvasta. CJC järjestää myös vuosittain Different and Experimental Cinema Festival of Paris festivaalin. CJC:n levityksessä on yli 1650 filmiä yli 480 tekijältä.

Päivölän esityksessä nähdään teoksia seuraavilta taiteilijoilta: Frédéric Tachou, Calypso Debrot, David Matarasso, Michael Woods, Leyla Rodriguez, Carole Arcega and Marc Davorin.

Sarjan kokonaiskesto on noin 50 minuuttia.