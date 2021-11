Urjalan eläinsuojeluyhdistys järjestää Akaassa yleisötilaisuuden, johon tulee puhumaan pitkään eläinoikeustyötä tehnyt Salla Tuomivaara. Yhteiskuntatieteiden tohtori Tuomivaara on tunnettu sosiologi ja tietokirjailija, joka on työskennellyt muun muassa Animalian ja Luonto-Liiton toiminnanjohtajana sekä Kriittisen eläintutkimuksen verkoston puheenjohtajana.

Tuomivaaralta on ilmestynyt myös monia kirjoja, joista uusimman nimi on Syötävät koirat ja sympaattiset siat – Eläinten kohtaamisesta. Akaassa Tuomivaara puhuukin siitä, mitä on eläinten hyvä kohtelu.

Tilaisuus järjestetään Toijalan yhteiskoulun auditoriossa osoitteessa Kurisjärventie 18 torstaina 18.11. kello 18. Kello 17.30 yleisölle on kahvitarjoilu.