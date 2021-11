Onko sinulla kenties jokin sairaus, ja sairastat samalla koronaa? Osaatko asettaa itsesi muiden sairaiden asemaan? Ajatteletko vanhuksia tai sairaita, joille korona on hengenvaarallinen? Monet ajattelevat, että koronarokotteet ovat täysin turhia, eivätkä ne auta mitään. On totta, että rokote ei suojaa sataprosenttisesti, ja tartuntariski on silti mahdollinen mutta pieni. Rokote silti suojaa taudin pahoilta oireilta ja estää koronan tarttumista toisiin ihmisiin.

Mielestäni on todella itsekästä olla ottamatta rokotetta vain sen takia, koska ei luota siihen. Korona voi tarttua kelle vain, ja kuka tahansa voi tartuttaa sitä ilman rokotetta. “Ei se korona tartu mulle, en edes koskaan käy missään!” tai “Rokotetta ei olla tutkittu tarpeeksi, oon kuullut että moni on kuollut siihen” ovat naurettavia tekosyitä. Se että olet itse terve tai et ole saanut vielä koronaa ei ole todellinen syy olla ottamasta rokotetta.

Jokainen haluaa olla terve ja elää taas normaalia elämää ilman koronaa. Välillä tuntuu, että se on mahdotonta ihmisten takia, jotka ajattelevat vain itseänsä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilla lukee, että koronarokote suojaa koronavirustaudilta ja erityisesti sen vakavilta muodoilta. THL tutkii jatkuvasti koronarokotteita ja niiden haittavaikutuksia. Koska mitään yleisiä hengenvaarallisia haittavaikutuksia ei ole löytynyt, voit moitteitta ottaa rokotuksen turvallisesti.

Koronarokotteen yleisiä oireita ovat väsymys, päänsärky, kuume, huonovointisuus ja vilunväristykset, mutta rokote on silti turvallinen ja oireet ovat tavallisia. Harvinaisimmista koronarokotusten haittavaikutuksista on menty lääkäriin ja ne on saatu hoidettua.

Koronarokotteeseen kuolleista moni on ollut sairaita tai vanhoja, joten harva nuori ja terve kuolee siihen. Mielestäni kouluissa ja ylipäätänsä rokotteista pitäisi opettaa enemmän, ja kuinka vakava korona oikeasti on. Rokotteen kieltäytymisestä pitäisi olla oikea syy eikä vain se, ettei pidä ylipäätänsä piikeistä tai usko koronaan.

Lilli Rautio

Viialan yhtenäiskoulu