Kosteusvaurioituneille Rasin koulun rakennuksille ei suositella uutta toimintaa – Puukouluun ja kivikouluun kohdistuu huomattavan kalliita peruskorjaustarpeita

Mervi Pulkkinen (kesk) ja kahdeksan muuta valtuutettua tekivät 17.2.2021 aloitteen Rasin koulun käyttötarkoituksen muutoksesta. Valtuutettujen mielestä uuden toiminnan tarkastelu ja mahdollisen omistamisen ja tonttijaon uudelleenorganisointi tulee aloittaa viipymättä.

– Urheilukenttä – Voimailusali – Haihunkoski muodostavat ainutlaatuisen aihion, johon Rasin koulun tulevaisuuden käyttötarkoituksen voisi ideoida vaikkapa kuntoilu-, virkistys- ja kulttuurikeskukseksi, aloitteessa visioitiin.

Tekninen lautakunta antoi vastauksensa aloitteeseen 28. lokakuuta. Vastaus perustuu Rasin koulun kiinteistöissä tehtyihin kuntotutkimuksiin ja selvityksiin rakennusten sisäilmaongelmien vuoksi. Puukouluun tehtiin kuntotutkimus viimeksi marraskuussa 2018 ja kivikouluun joulukuussa 2017.

Puukoulun alkuperäisen, vuonna 1912 rakennetun osan rakenteissa havaittiin useita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä. Alapohja-, ulkoseinä-, väliseinä- ja yläpohjarakenteissa havaittiin laajasti ja toistuvasti kosteusvaurioituneita materiaaleja.

Lisäksi puukoulussa viime vuosikymmenellä tehty alapohjarakenteiden tiivistyskorjaus on epäonnistunut, eikä sitä voida pitää ilmatiiveyttä parantavana korjaustoimenpiteenä.

– Alapohjan liittymiä ulko- ja väliseiniin on tiivistetty vedeneristemassalla. Tiivistysmassa on sivelty levytysten tai tapettikerrosten päälle kantavan ulkoseinähirren sisäpinnan sijasta. Tällöin ilmavirrat alapohjarakenteista ja ryömintätilasta pääsevät liikkumaan levytysten ja tapettikerrosten sekä ulkoseinähirren sisäpinnan välistä sisätiloihin. Lisäksi ruuvikiinnikkeet lävistävät paikoin tiivistysmassan, vuoden 2018 tutkimustieto kertoo.

Puukoulun laajennusosan rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia, mutta rakenteiden ilmatiiveys on paikoin heikko.

– Alapohjan ja ulkoseinien liitoksia alkuperäiseen osaan ei ole toteutettu ilmatiiviisti. Lisäksi alkuperäinen ja laajennusosa ovat yhteydessä myös sisätiloiltaan. Myös laajennusosaan kulkeutuu ilmavirtausten mukana epäpuhtauksia alkuperäisen osan rakenteista.

Puukoulussa rakennuksen haitallinen altistumisolosuhde on ilman laajaa peruskorjausta erittäin todennäköinen. Peruskorjauksessa puukoulun alkuperäisen osan rakenteet pitäisi purkaa kantavaa runkoa lukuun ottamatta ja toteuttaa kosteusteknisesti toimivilla rakenteilla.

Peruslämmöt päällä, ei ilmanvaihtoa

Myös vuonna 1929 rakennettu kivikoulu vaatii tutkimustulosten perusteella laajan peruskorjauksen. Merkittävimmät sisäilman laatuun vaikuttavat puutteet havaittiin ala- ja välipohjarakenteissa sekä rakennuksen painesuhteissa.

Pirkanmaan maakuntamuseo on inventoinut Rasin puu- ja kivikoulun vuonna 2006. Rakennukset on merkitty arvoluokkaan 1, ja lausunnon mukaan ne tulee ehdottomasti säilyttää, koska niillä on kulttuurihistoriallinen arvo rakennusperinteen, sivistyshistorian ja maisemallisesti keskeisen sijainnin vuoksi.

Tällä hetkellä tyhjillään olevien Rasin koulun rakennusten ylläpitokustannukset ovat yhteensä noin 14 400 euroa vuodessa. Kummassakin rakennuksessa on päällä enintään 16 asteen peruslämpö, mutta ilmanvaihto ei ole päällä.

Pykälän tekniselle lautakunnalle valmistelleen kiinteistöpäällikkö Ville-Pekka Lehtosen mukaan kokonaisuus huomioiden molempiin rakennuksiin kohdistuu huomattavan kalliita peruskorjaustarpeita, jos rakennusten käyttötarkoituksia halutaan muuttaa. Siksi Rasin puukoulun ja kivikoulun käyttötarkoituksien muuttaminen ei ole tarkoituksenmukaista Akaan kaupungin taloudellinen tilanne huomioiden.

Tämän selvityksen tekninen lautakunta päätti tekninen johtaja Jaana Kootan esityksen mukaisesti ja yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Lue myös: Rasin koulun remontti maksaisi yli miljoonan – Myös yläpohja pitäisi purkaa kokonaan

Lue myös: Rasin koulun ikkunat joudutaan levyttämään ilkivallan takia – Ikkunoita kivitetään, rännejä ja aitalautoja revitään irti