Mielestäni rokotteen ottaminen on vastuullista ja kannattavaa, mutta miksi sinun kannattaa ottaa molemmat koronarokotteet?

Rokotteen ottaminen turvaa yhteisen hyvinvoinnin, ja rajoituksista päästään eroon, jos rokotekattavuus on tarpeeksi suuri. Monet yritykset ovat ottaneet koronapassin käyttöön, koska he voivat pidentää aukioloaikoja tämän avulla. Saat koronapassin käyttöön, kun sinulla on molemmat rokotteet. Myös lääkärit ja terveydenhuollon asiantuntijat suosittelevat rokotteen ottamista.

Ulkomaille matkustamiseen tarvitaan koronapassi, etkä välttämättä pääse ravintoloihin ja baariin ilman sitä. Koronarokotteesta voi tulla käsi kipeäksi, huono oloa tai kuumetta. Mutta se on hyvin yksilöllistä. Itsellä siitä ei tullut edes käsi kipeäksi. Siskoni matkusti Tallinnaan, eikä olisi päässyt ravintoloihin ilman koronapassia.

Jos sairastut koronaan, koska olet mennyt ympäri kyliä noudattamatta suosituksia ja rajoituksia ja joudut teho-osastolle vakavien oireiden takia, koska et ole ottanut rokotetta, voit viedä syöpäpotilaan paikan. Teho-osaston vuodepaikat ja tehohoito ovat muutenkin hyvin rajallisia.

THL kertoo että koronarokote on käynyt läpi samat tutkimusvaiheet kuin muutkin lääkkeet ja rokotteet, joten ei kannata olla ottamatta rokotetta vain sen takia, että sen nopea valmistusprosessi epäilyttää. THL:n mukaan myös myyntilupa myönnetään vain rokotteille, joissa on tutkitusti tehoa ja turvallisuutta.

Monet rokote- tai koronarokotevastaiset perustelevat rokottamattomuuden sillä, etteivät he halua ylimääräisiä aineita kehoonsa ja että sitä ei olisi tutkittu tarpeeksi. Kuitenkin he juovat alkoholia ja käyttävät päihteitä.

Myös rokottamattomat vanhukset makaavat teho-osastolla vakavien oireiden takia. Rokotteen ottaminen on turvallista, koska sitä on valmistettu koronapandemian alusta asti. Et saa itseesi 5G-sirua tai jäljitintä ottamalla rokotteen.

Anni Järvensivu

Viialan yhtenäiskoulu