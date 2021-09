Akaan kaupunki on päässyt neuvottelusopimukseen Lidl Suomi Ky:n kanssa päivittäistavaraketjun myymälän sijoittumisesta Akaaseen.

Akaan kaupunkikehitysjohtaja Lasse Silván esittää elinvoimalautakunnalle kiinteistökaupan esisopimuksen hyväksymistä liikerakennuksen kaavoittamiseksi Toijalaan. Elinvoimalautakunnan jälkeen asia menee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavoitettavaksi esitettävä alue sijoittuu pääsisääntuloväylän varrelle vastapäätä ABC-liikenneasemaa. Kaavaluonnoksessa osoitetaan 3000 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta päivittäistavarakaupan rakennusta varten.

Alueen asemakaavoitus on nyt etenemässä kaavaehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotusta käsitellään elinvoimalautakunnan kokouksessa 8.9. Kaavan on tarkoitus edetä valtuuston hyväksymiskäsittelyyn loppuvuodesta.

– Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, Lidl on vihdoin tulossa Akaaseen. Tämä on hieno asia, sillä Lidl on ollut akaalaisten toivelistalla jo pitkään. Myymälä monipuolistaa hienosti Akaan kaupan palveluita ja tuo alueelle myös lisää työpaikkoja. Lidlin kiinnostus Akaata kohtaan on myös positiivinen signaali meidän vetovoimastamme, Akaan kaupunginjohtaja Antti Peltola kertoo.

Akaan elinkeinopäällikkö Jari Jokisen mukaan keskusteluja on käyty Lidlin kanssa jo pitkään.

– Viime vuoden syksyllä pääsimme neuvotteluissa ratkaisevasti eteenpäin. Tämä on hieno huipennus pitkäjänteiselle yhteistyölle. Kiitos Lidl Suomi Ky:lle jo tässä vaiheessa, Jari Jokinen sanoo.

Akaan kaupungin tiedotteen mukaan myymälään tulee myyntipinta-alaa noin 1400 neliömetriä. Arvioitu avaus on syksyllä 2023.

– Hienoa, että pääsemme vihdoin avaamaan myymälän akaalaisille, jotka ovat aktiivisesti toivoneet meitä paikkakunnalle jo usean vuoden ajan. Rakennamme tontille uusimman Lidl-ilmeen mukaisen, avaran myymälän, johon on helppo tulla. Myymälään tulee muista myymälöistämme tuttu laaja valikoima ja halvat hinnat. Avauduttuaan kauppa tulee työllistämään 20–25 kaupan ammattilaista, Lidlin kiinteistökehityspäällikkö Toni Lautala kertoo kaupungin tiedotteessa.

Lue myös:

Lidl neuvottelee Akaaseen tulosta kaupungin kanssa – Lue Akaan Seudun jutut muun muassa 3000 nimen adressista, ilmaisista bussikyydeistä Valkeakoskelle ja Toijalan entisen Siwan suunnitelmista vuosina 2014–2021