Tiistaina 1. syyskuuta

Ajovalot nyt pakolliseksi

Ajovalojen käyttöpakko myös päiväsaikaan alkaa tänään syyskuun 1. päivänä. Määräys on nyt pysyvä, ensi vuodesta alkaen on ajovaloja käytettävä aina ympäri vuoden.

Huomiovalot korvaavat ajovalot vain päiväkäytössä. Pimeällä, sateella tai näkyvyyden ollessa muuten rajoitettu on käytettävä ajovaloja.

Hämeen läänin liikenneturvallisuuslautakunta muistuttaa myös jalankulkijoita, että pimeällä liikuttaessa on turvallisuuden kannalta välttämätöntä käyttää heijastimia, samoin pitää polkupyörässä olla kunnolliset heijastimet.

Kesäpäiville tuli kesäinen sääkin

Kylmäkoskella vietettiin lauantaina kesäpäiviä, elokuun lopusta ja jo pitkään vallinneesta säätilanteesta huolimatta varsin kesäisissä merkeissä, aurinko suorastaan paistoi.

Raittiuslautakunnan ja Kylmäkosken Veikkojen järjestämät kesäpäivät aloitettiin päivällä urheilukentällä urheilullisissa merkeissä ja ilalla jatkettiin stereotansseilla Manttaalitalolla.

Asuntomurtoja

Asuntomurroista on tullut Toijalan poliisille useampiakin ilmoituksia. Viialasta ilmoitettiin asuntovarkaudesta lauantaina, Kylmäkoskella Jokihaavistossa oli murtauduttu asumattomana olevaan taloon ikkunasta, matkaan oli lähtenyt erilaista koti-irtaimistoa ja myös Toijalasta on tullut ilmoitus asuntoon murtautumisesta ja näpistyksestä. Parempi valvonta ja paremmat lukot on poliisin evästys asuntomurtojen ehkäisemiksi.

Toijalan rautatieasemalta on jälleen lähtenyt yksi polkupyörä väärälle teille. Pyörä oli tällä kerralle lukitsematon.

Viialassa on rikottu Torikatu yhdessä kemikalioliikkeen oven lasi perjantaina.

Sirkus tulee Toijalaan

Toijalaankin on tulossa jälleen sirkus pienoisen tauon jälkeen. Ensi keskiviikkona Toijalassa esiintyvä Kansallissirkus on uusi kotimaisin taiteilijavoimin perustettu yritys.

Huviveron poistaminen elvytti sirkukset Suomessa, tänä kesänä on maata kiertänyt kaksikin kotimaista sirkusta, joista uusin on Kansallissirkus.