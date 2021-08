Akaan lukion opiskelijalla on todettu koronatartunta. Koronalle altistuneet opiskelijat on kartoitettu ja osa on asetettu karanteeniin.

Akaan kaupunki kertoo tiedotteessaan 30.8., että terveysviranomainen on tehnyt tartunnanjäljitystyön ja todennut, että koko luokkaa ei tarvitse asettaa karanteeniin.

– Ryhmän opiskelijoiden on tärkeää tarkkailla vointiaan ja mahdollisia oireita huolellisesti. Lievistäkin hengitystieoireista tulee jäädä kotiin, kaupungin tiedotteessa todetaan.

Akaan valmiusjohtoryhmä muistuttaa, että lukiossa ja perusopetuksen 6.–9.-luokkalaisilla on voimassa vahva maskinkäyttösuositus koulussa ja koulumatkoilla.